Dr. Juan Tibiletti: «que se diga que no hay políticas de salud a largo plazo es parte de un discurso político, esas chicanas que aparecen en campaña»

La campaña para las Elecciones Legislativas Generales del 14 de noviembre se intensifica en estos días con distintas acciones de los espacios políticos.

El Dr. Juan Tibiletti, Secretario de Salud del municipio y Candidato a Concejal en primer término por la lista del Frente Todos x Las Flores, visitó los estudios de Play Radios e hizo referencia a esta cuestión.

En el comienzo anunció que en los próximos días se tomará vacaciones como funcionario (por primera vez desde que asumió) para encarar la campaña “mas de lleno, todo el día” y para darle más intensidad durante las mañanas.

En este marco además comentó que por estas horas se está coordinando todo para la apertura de un gabinete de enfermería en el Centro de Jubilados Las Flores de Alem y Pueblos Originarios. El mismo funcionará con personal de la Secretaría de Salud durante todas las mañanas, de 9 a 12 horas. Allí se brindará atención no solamente a los asociados sino a todo aquel vecino que desee acercarse para curaciones, inyecciones, controles de glucemia, presión arterial, peso, análisis preventivo de cáncer de colon.

Esta es una de las tantas políticas públicas que viene llevando adelante el área desde el comienzo de la gestión, porque no sólo ha sido todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus, que, indudablemente fue lo que primó pero no fue lo único: también hubo programa para diabéticos; para detección temprana de cáncer, de sifilis; para completar esquemas de vacunación del calendario nacional; consejería sexual; fortalecimiento del trabajo en los Centros de Atención Primaria – Salitas -; etc.

“A 50 chicos los hemos ido a buscar a las casas para vacunar. Tenemos esa posibilidad, se necesita la territorialidad, la tuvimos y estamos constantemente para tratar siendo Las Flores, y nos ha felicitado la Provincia, una de las ciudades con menos falta de vacunas de calendario”, especifica.

En este sentido Tibiletti dijo que lo que ha manifestado la oposición en alguna oportunidad de que no ha habido políticas de Estado a largo plazo y que en algún momento se ha puesto en duda cómo era el sistema de trabajo en la pandemia en la ciudad, es parte de un discurso político, “chicanas” que por ahí aparecen en campaña” y que habría que informarse para decirlo. “Creo que hay conocimiento. La gente está acudiendo”, agregó.