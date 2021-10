LAS FLORES EN MARCHA: EL INTENDENTE ALBERTO GELENÉ RECIBIÓ LA VISITA DE ARIEL SCHALE, SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA DE LA NACIÓN

En el día de hoy el intendente Alberto Gelené junto a miembros de su gabinete, recibió la visita de Ariel Schale, Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, quien estuvo acompañado por Leandro Mora Alfonsín, Director Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Lucas Sasso, Director Nacional de Importaciones y Alejandro Barrios, Subsecretario de Política y Gestión Comercial donde mantuvieron un serie de reuniones con los sectores productivos locales, interiorizarse de las actividades productivas de la ciudad y dialogar con ellos para continuar avanzando en la reactivación productiva de la ciudad.

Luego de atender a los medios de prensa (conferencia al pié de la nota) mantuvo una reunión con empresarios e industriales de la ciudad.

El intendente Alberto Gelené agradeció la presencia del secretario de Industria y se mostró muy complacido por la visita la ciudad y poderle mostrar como Las Flores comienza a desarrollarse y ponerse de pie nuevamente con una industria que está nuevamente en crecimiento.

Ariel Schale, afirmó que en el país la industria “está muy firme, en niveles de actividad muy buenos, por encima de 2019. Tenemos claro el país que estamos haciendo.

Llegar a Las Flores y ver una fábrica local, que gracias al esfuerzo del intendente se radicó en la ciudad, producto de que en gestiones anteriores de su gobierno se haya construido el Sector Industrial Planificado, hoy tenga más de 300 empleados y una gran perspectiva de crecimiento cuando luego de la etapa anterior, desde el año 2016 al 2019, donde disminuyó la producción y por lo tanto tuvo que reducir su personal por esa falta de producción y quedarse con tan solo 70 empleados, no hace más que confirmar que hoy hay un escenario de despliegue en todas las actividades, con casos muy fuertes y picos históricos en la producción y Las Flores no es la excepción” además el secretario agregó “Que las Flores tenga un sector industrial planificado no es un derecho divino, ha sido fruto de la decisión política”.

Posteriormente recorrieron el Sector Industrial Planificado donde el intendente expresó sus proyectos de desarrollo a futuro para el parque industrial. «Estoy orgulloso de poder dar vuelta la página de un proceso de receso de la gestión anterior, con la perdida de trabajo, de empleo y hoy poder estar viendo una ampliación de una planta, la incorporación de más trabajadores, el aumento de la producción, que genera ingresos genuinos para la ciudad es una gran satisfacción y por ello Las Flores necesita seguir apoyando este proceso de compromiso, de trabajo, de empleo y de desarrollo en infraestructura que llevamos adelante”.

«Hoy poder ver una fábrica a pleno, con actividad, con muchos trabajadores, iluminada, me llena de emoción y me hace recordar cuando en el inicio de esta nueva gestión vinimos a visitarla y este lugar era un lugar apagado, triste, prácticamente con las puertas cerradas, esto de hoy nos llena de energía y de compromiso para seguir trabajando por Las Flores«. En otras declaraciones el intendente expresó “Entendemos el desarrollo de nuestra ciudad de manera integral, y esto comprende el acompañamiento en actividades industriales, culturales, deportivas, recreativas, turísticas, y de infraestructura que mejora nuestra ciudad.”