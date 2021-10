Dos periodistas ganaron el Nobel de la Paz: la filipina Maria Ressa y el ruso Dimitri Muratov 

Fueron galardonados «por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera», dijo la presidenta del comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, en Oslo.

Los periodistas Maria Ressa, de Filipinas, y Dimitri Muratov, de Rusia, obtuvieron este viernes el premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión, anunció el comité noruego al reconocer sus esfuerzos por sostener medios de comunicación independientes en sus países.

Ressa y Muratov fueron galardonados «por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera», dijo la presidenta del comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, en Oslo.

Muratov, de 59 años, es uno de los fundadores y jefe de redacción del periódico ruso Novaya Gazeta, y «ha defendido desde hace décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más difíciles», subrayó el jurado.

En tanto Ressa, de 58 años, experiodista de CNN y cofundadora de la página de información online Rappler, fue objeto en los últimos años de varias investigaciones, procesos judiciales y de un intenso ciberacoso.

La periodista publicó artículos críticos contra el jefe de Estado, Rodrigo Duterte, incluyendo su sangrienta y polémica lucha contra el narcotráfico, consignó la agencia de noticias AFP.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021