Ramón Canosa, Juntos: «me parece abusivo que desde el otro sector se piense en que no lleguemos al piso»

El Escribano Ramón Canosa fue el último Precandidato a Concejal de Las Flores que pasó por Frecuencia Personal en el marco de la campaña hacia las PASO 2021.

Encabeza la lista de Juntos en la línea del PRO que lidera Diego Santilli como Precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. En el aire de la Radio comentó cómo han llevado adelante este camino de propuestas.

Estos días se aprovechan para terminar de repartir boletas y para organizar las cuestiones técnicas para el domingo, día de la elección (fiscales, viandas).

Respecto a su candidatura dijo que someterse a una elección después de haber sido intendente no lo toma como riesgoso (algunas personas así lo han creído), lo toma con mucho compromiso y con mucho orgullo de que el espacio lo haya elegido para representarlo.

Asimismo destacó la buena recepción que ha tenido por parte de los vecinos, incluso hubo quienes resaltaron que mientras estuvo en la intendencia era de atender en el despacho o responder el teléfono.

Interna

El frente Juntos una “interna” en nuestra ciudad en estas Elecciones Primarias. Desde el sector de Adelante, en la línea del radicalismo, los Precandidatos han manifestado que lo que dicen es claro, que cuando se presentan lo hacen para ganar y pasar con todos sus representantes y que tampoco está mal que señalen que están “intentando” que el espacio de Canosa no llegue al piso para no amalgamar la lista con las dos fuerzas.

Al respecto el ex intendente expresó que en lo personal no es que no le cae bien, sino que es “abusivo”; considera que está bien que el sector diga que quiere ganar todo y que la lista que encabeza Ramón no tenga participación directamente pero no cree que sea lo conveniente que piensen así porque quizá “el árbol está tapando el bosque”; después del 12 de septiembre hay otras elecciones que son en noviembre y ahí van a necesitar de todo el espacio político si se quiere hacer una elección digna.