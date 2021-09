Inspectora Alfonsina Ordoñe: ¿cómo se desarrolla la nueva etapa de presencialidad plena en las Escuelas?

El distrito de Las Flores también volvió a la presencialidad plena en la mayoría de las escuelas y jardines de infantes.

La Inspectora Jefa Distrital de Educación, Prof. Alfonsina Ordoñe, contó en Frecuencia Personal que esto se hace de acuerdo a las nuevas modificaciones del Plan Jurisdiccional que además requiere volver a mirar las escuelas, los espacios, las matriculas y la manera de poder ir garantizando en esta nueva etapa que se empezó a transcurrir desde el 1º de septiembre de esta presencialidad plena cuidada.

Las autoridades hacen mucho hincapié en eso porque la actualización del Plan tiene que ver con propiciar la posibilidad de tener el grupo junto sin descartar el resto de las medidas y los requisitos de cuidado que la jurisdicción tiene y los protocolos que la Dirección General de Cultura y Educación tiene y que siguen en vigencia.

“Es una construcción compartida y colectiva estar en la escuela porque depende de todos los que somos parte”, remarcó Ordoñe.

La primera modificación es el distanciamiento que permite estar de otra forma en el aula. Hay establecimientos que por sus dimensiones y su matrícula no pueden garantizar ese distanciamiento entonces se toma otro criterio que es del aforo que hace referencia a la capacidad de ese salón o de ese espacio que la escuela disponga para dar clases.

El uso permanente de tapabocas continúa siendo obligatorio y se garantiza la flexibilidad entre los tiempos pedagógicos y los tiempos de descanso dado que puede haber mayores tiempos de recreación en función de la ventilación. Las escuelas además cuentan con los medidores de dióxido de carbono para evaluar la ventilación del ambiente con lo cual se regulan las aperturas de las puertas y las ventanas, teniendo en cuenta que esta época climática del año acompaña para mantener la circulación del aire.

Se sostienen los horarios de ingresos y egresos escalonados justamente porque la matricula por cada curso es más amplia; algunos establecimientos lo mantienen y otros lo han ampliado para no generar aglomeramientos.

El criterio de aforo en cada aula determina que no se puede exceder de la capacidad de ese espacio. Para poder cumplimentar, tal como se establece en el Plan Jurisdiccional que se viene implementando desde que se volvió a la presencialidad a principios de año, se trabaja sobre un formato que se llama asistencia programada: algunos alumnos van cuatro días y un día no van, por lo que va rotando la cantidad que no excede a la capacidad. Esto permite que esté gran parte de la sección junta y evita eso de estar más de una semana sin presencialidad.

Estas son todas variables diferentes que hay que volver a pensar para no perder el eje del cuidado, garantizar la presencialidad pero en estas condiciones, puntualizó la Inspectora.

Todas las áreas están desarrollando sus actividades: educación física por ejemplo tiene su protocolo específico porque se realizan al aire libre y el distanciamiento depende de la disciplina y de la intensidad de la misma; también porque en ese momento pueden estar sin barbijo. Eso requiere otra organización del espacio y del grupo. Lo mismo con educación artística que tiene sus cuidados específicos de acuerdo al uso de materiales, de limpieza y desinfección que son planificados dentro de la misma clase.

Esta actualización es para toda la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad, por la situación epidemiológica que hay, el descenso sostenido de casos y el gran avance de la campaña de vacunación, todos los distritos pueden llevarla adelante.