Sebastián Lizarraga, Adelante: «por supuesto que nosotros apostamos a sacar la mayor cantidad de votos y poder meter la mayor cantidad de candidatos nuestros»

El Escribano Sebastián Lizarraga, Precandidato a Concejal en tercer lugar por la lista de “Adelante Las Flores” en Juntos, dialogó con Play Radios en el último tramo de la campaña ante las Elecciones PASO.

El grupo continúa con las recorridas y caminatas durante la tarde por distintos puntos del partido. También con encuentros en el Comité de la Unión Cívica Radical y por la mañana con un stand en el Banco Provincia.

Están repartiendo boletas para que las mismas lleguen a cada una de las casas de la localidad y también de la zona rural donde han estado presentes y donde han tenido muy buena recepción.

“Por ahí la gente está un poco descreída de la política en general pero la verdad que en el caso nuestro hemos llegado con nuestras propuestas porque la gente pregunta qué propuestas tienen; no es solamente es ir a repartir solamente boletas entonces les contamos lo que queremos hacer si nos toca estar tanto en el Concejo Deliberante como en el Consejo Escolar y hemos tenido muy buena recepción”, aseguró.

El trabajo del equipo de acá al 9, día que comienza la veda electoral, va a continuar en esta línea. Luego terminarán de preparar el día de la elección que no es un tema menor para ellos y es una jornada muy importante; además porque llevará una mayor organización dado que este año hay más escuelas por la pandemia y se necesitan fiscales en todas las mesas, fiscales generales y toda otra logística.

Además se espera la confirmación de alguna visita de importancia que fue pospuesta días atrás por cuestiones personales para antes del cierre de campaña.

Interna

En estos últimos días se ha generado esa suerte de discusión entre los dos sectores que representan a Juntos y van a la interna. El sector del Escribano Canosa se ha sentido de alguna manera “agredido” por los dichos de Adelante respecto a que intentan que la otra fuerza no llegue al piso.

Lizarraga dijo que es un tema bastante lógico y bastante fácil de explicar y de entender: “si vamos a una interna y somos dos espacios diferentes en lo que es Las Flores, es porque cada uno quiere sacar la mayor cantidad de votos”, enfatizó.

Ante esto también dijo: “Sé que es mentira si yo diría que estaria bueno que la otra facción saque el piso así vamos y mezclamos las listas. No, la verdad que si nosotros trabajamos y si no llegamos a un acuerdo para ir todos juntos, porque creemos que tenemos dos maneras diferentes de ver y encarar la política, nosotros estamos apuntando a la oxigenación de la política, a gente nueva y con ganas de trabajar mucho y por eso vamos separados. Entonces digo: después la gente va a elegir y si se da que una de las dos fuerzas saque el piso y bueno, ira la lista integrada y no habrá ningún tipo de problema y trabajaremos seguramente juntos para lo que viene pero por supuesto que nosotros apostamos a sacar la mayor cantidad de votos y poder meter la mayor cantidad de candidatos nuestros”.