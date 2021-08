Federico Bugatti, RENAPER: «hemos detectado que en Las Flores hay varias personas que no han hecho la renovación del Documento, entre otros trámites»

El Registro Nacional de las Personas estará presente en nuestra ciudad con un operativo especial para la realización de Documentos, Pasaportes y Certificados de Pre-Identificación.

La actividad se centrará en el Salón Rojo del Palacio Municipal y será desde hoy hasta el viernes 27.

El florense Federico Bugatti, Director de Fiscalización del RENAPER, a cargo de toda la parte territorial y centros de atención en todo el país, comentó en Play Radios que la acción en Las Flores surgió luego de conversaciones que han mantenido con el Intendente Alberto Gelené y por problemáticas que han detectado por estadísticas y necesidades de documentación que nacen a través de la Dirección Nacional de Población.

En este marco además remarcó que “como el pueblo tira”, puso los ojos sobre la situación de Las Flores y detectaron que había varias personas que no habían hecho por lo menos la renovación de actualización de mayores del DNI, un número que para nuestra ciudad es bastante elevado y que se dio por la etapa de pandemia, Registros Civiles cerrados, correos demorados y un montón de variables que hicieron que los tramites se demoren.

“En el marco de la planificación que tenemos para operativos en todo el país, pudimos incorporar Las Flores”, aseveró.

El organismo además participará en el Tren Sanitario y de Desarrollo Social desde este hasta el otro miércoles con varios equipos para el sector de la ciudad que está más alejado del centro.

¿Qué es el Certificado de Pre-Identificación?

El Certificado de Pre-Identificación es un trámite que se pudo lograr durante esta gestión y fue presentado a fines del año 2020 por el Presidente Alberto Fernández y el Ministro del Interior, Wado de Pedro.

Se trata de la acreditación de la existencia jurídica de los ciudadanos para aquellas personas que son NN, es decir que no saben cuando nacieron, ni quienes son sus padres, tampoco cuentan con partida de nacimiento. Quizá en una localidad como la nuestra no se da muchos casos pero en ciudades más grandes hay muchas más personas por ejemplo en situación de calle que no saben su identidad.

Es el primer paso para luego obtener su DNI a través de este Certificado que es oficial del RENAPER con medidas de seguridad, un papel especial y demás.

A partir de esta tramitación se dispara un dispositivo de seguimiento y de rastreo de documentos de la persona. Por ejemplo se interactúa con hospitales para saber donde nació, con Juzgados para conocer si esa persona tiene alguna causa iniciada para averiguar su identidad o lo que fuere, y concluye en conseguir toda la documentación necesaria para que la persona pueda acceder a su DNI por más que sea mayor de edad, por más que tenga cualquier edad.