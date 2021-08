Laura Risso, Todos x Las Flores: «desde el legislativo voy a poder hacer las mismas cosas que vengo haciendo acompañando la gestión”

Laura Risso es Precandidata a Concejal en segundo término del espacio “Todos x Las Flores”, la lista que es encabezada en nuestra ciudad por el Doctor Juan Tibiletti y en la que también se encuentra el Intendente Gelené como Precandidato a Senador Provincial en tercer lugar en representación de la Quinta Sección Electoral.

Sus inicios

Se desempeña en la función publica desde que era muy joven: en el año 94 con 22 años comenzó en la Provincia; había dado un examen en la Cooperativa Eléctrica, fue seleccionada junto a otras personas y el Contador Mario Elgue la invitó para trabajar en el Ministerio de Producción.

En 2002 se fue al Ministerio de Producción de la Nación cuyo titular era Anibal Fernández. En este organismo estuvo a cargo de un programa de diseño en la Secretaria de Industria.

Allí, en el 2007, mantuvo varias reuniones con Alberto Gelené porque se estaba desarrollando el proyecto del Sector Industrial Planificado y fue ahí cuando la invitó a venirse a Las Flores, en donde igualmente estaba llevando adelante algunos proyectos con las Cooperativas y en plena vinculación con el sector productivo de nuestra localidad.

En el 2008 se vino a la Secretaria de Desarrollo Local del municipio donde estuvo por dos años para luego pasar a la Secretaria General del Ejecutivo.

Posteriormente fue Gerenta de la Cooperativa de Electricidad.

En la actualidad es parte de la Provincia, más precisamente en el Organismo de Control de Energía.

Además, desde hace tiempo, participa de la Agencia para el Desarrollo de Las Flores que en estos últimos 5 años ha realizado muchas acciones y acompañamientos.

Política

Ha sido parte de varias gestiones y administraciones ejecutivas, pero ahora está un lugar expectante para ocupar una banca en el ámbito legislativo de la ciudad, un espacio mucho mas político.

“El tema político también me gusta. Tengo la convicción de que no importa el lugar que estés ocupando, podes hacer muchas cosas mas de lo que se puede hacer. Siempre desde la gestión he hecho política y justo he estado en momentos claves de la gestión. Siempre he tenido como un rol político además de la gestión”, remarcó.

En este sentido agregó que se considera una persona “del hacer”, le gusta mucho el hacer y así lo va a poder hacer igual desde el legislativo; incluso como lo viene haciendo ahora sin ocupar un cargo (en lo local, solo pertenece a la Provincia) porque desde el inicio de esta administración municipal viene acompañando al Intendente Gelené y al Secretario de Desarrollo, Cristian Chiodini, en la administración del Parque Industrial, ordenando papeles tras encontrarse con “una situación bastante complicada del sector”.

“Creo que desde el legislativo voy a poder hacer igual, las mismas cosas que vengo haciendo acompañando la gestión”, aseguró.