Adelante Las Flores lanzó su campaña desde la UCR

(imagen extraida de Las Flores TV)

«ADELANTE LAS FLORES» desde el comité de la UCR hizo el lanzamiento de la campaña rumbo a las primarias del 12 de septiembre próximo. La lista encabezada por el bioquímico Federico Dorronsoro apoya la candidatura de Facundo Manes y compite en nuestra ciudad con la propuesta que impulsa a Ramón Canosa y que acompaña a Diego Santilli.

Oficiando de locutora estuvo la concejal Julieta Plini quien tras presentar a todos los integrantes de la lista cedió la palabra al pre-candidato a concejal en 3er. lugar Sebastián Lizarraga y a su término hicieron lo propio Guillermina Gomez (pre-candidata a concejal en 2do. lugar); Leandro Bulzomi (1er. pre-candidato a consejero escolar) y cerró Federico Dorronsoro.

De los discursos desprendemos algunas frases del ex-concejal Sebastián Lizarraga que fue quien mas apuntó a lo político-partidario-electoral.

«Que el sello del partido no sea limitante para acercar gente valiosa»

«Somos gente que no vivimos ni pretendemos vivir de la política»

«Nos interesa un proyecto de ciudad y no un proyecto propio»

«A Federico lo fuimos a buscar y él no tuvo ninguna duda en participar»

«Nosotros creíamos que era un momento de una oxigenación en la política, la interna no nos desgasta, la otra facción de Juntos tuvo la posibilidad de conducir la ciudad y las cosas se podrían haber hecho muchisimo mejor»

«No tengo en particular proyectos personales… en principio mi objetivo no es ser intendente»

«Éstas PASO son muy importantes ya que la gente tiene la posibilidad de elegir quiénes son los que conducirán la oposición en los próximos años en Las Flores»

«Nuestro objetivo es tratar de llevar nuestra propuesta al Concejo Deliberante»

En el resto de las declaraciones se destacan algunas fuertes críticas de Leandro Bulzomi hacia el Consejo Escolar, y las expresiones de Dorronsoro donde remarcó que «no venimos a hacer un negocio de la política… no es una decisión fácil, éste es un medio salvaje». Mas adelante dijo «éste espacio me abrió las puertas de una manera gloriosa, no me sentiría cómodo en ningún otro, es la mejor lista en muchos años».