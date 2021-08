La Cooperadora del Hospital recaudó casi 6 millones de pesos en el remate de terneras

La Cooperadora del Hospital Zonal General de Las Flores dio a conocer los fondos recaudados en el Remate realizado el pasado 4 de junio por la firma Sáenz Valiente Bullrich y Cía.

En dicha jornada, por la subasta de terneras, vaca, aves y demás elementos, se logró un total de 5.933.788, 62 pesos. El detalle es el siguiente:

Avícola Las Flores (donación de aves de raza que fueron rematadas en el evento): $48.900

Estufa donada por Bosco (también subastada ese día): $36.500

Donaciones (personas que compraban las terneras y las volvían a donar para su remate): 000 pesos

pesos Comisiones de compradores de terneras (la firma Sáenz Valiente y la familia Massaro otorgó todo el dinero a la Cooperadora): $148.689

Venta de 117 terneras y una vaca por un monto de $4.945.999, 62 .

. Ademas hubo otras donaciones que realizaron productores agropecuarios que en lugar de aportar la ternera, hicieron el depósito del valor del animal en Cuenta Corriente de la institución. Esto fue de 700 pesos.

Con toda esta recaudación y en conjunto con la Dirección del Hospital se determinó la realización de diferentes avances para el nosocomio.

El Director Asociado, Dr. Adrián Sandoval, brindó detalles de las adquisiciones y las obras que se están ejecutando:

En el área de Clínica Medica se realiza un tendido de paneles de gases medicinales para cada una de las habitaciones. Esto permitirá tener disponibilidad de oxigeno, aire comprimido y aspiración central en cada una de las camas de Clínica.

Hasta este momento solo se disponía de oxigeno y eso no permitía colocar un respirador, ventilador para asistir a los pacientes más críticos en toda esta área. Ante la pandemia se tuvo que readaptar el sector de maternidad para los pacientes que requerían cuidados intermedios, que no eran críticos para Terapia Intensiva pero requerían alguna asistencia de ventilación no invasiva o algunos dispositivos que necesitan de oxigeno o aire comprimido. Este avance permitirá contar con todas las camas operativas, garantizando así ademas las estrategias que se establecieron desde el Ministerio ante el coronavirus de tener la mayor cantidad de camas críticas dentro del Hospital y no solo que eso esté limitado al área de Cuidados Intensivos.

En total son 14 habitaciones y 24 camas. Estos trabajos comprenden un total de $2.073.150. También está en proyecto la pintura de habitaciones, baños, pasillos, sala de enfermería.

Asimismo se adquirió una cabina de flujo laminar vertical por un valor de 383.289 pesos.

Esta aparatología es de unidad biológica y va a ser emplazada en lo que es el laboratorio. Permite que el personal técnico de esta área trabaje con material sin estar expuesto a los contagios, por COVID y ante otras patologías, es decir que es una cabina que no solo es para estos tiempos sino que va a quedar y va a ser de beneficio para el futuro para así proteger al recurso humano que es lo mas valioso.

El Presidente de la Cooperadora, Cosme Damián Pellejero; la Secretaria Graciela Ramírez y el Director Sandoval agradecieron a la comunidad toda por siempre estar dispuesta a colaborar.