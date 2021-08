Messi, en su presentación en el PSG: «Estoy muy feliz, con muchísimas ganas e ilusión»

«Quiero seguir creciendo, dando nuevos pasos y ganando títulos. Mi llegada a París fue una locura, algo sorprendente. Estoy seguro que disfrutaré muchísimo esta nueva etapa de mi carrera», dijo el astro argentino en una conferencia de prensa, acompañado por el presidente de su nuevo club, Nasser Al-Khelaïfi.

El astro argentino Lionel Messi fue presentado oficialmente este miércoles como jugador del París Saint Germain (PSG) de Francia, en una conferencia de prensa celebrada en el estadio Parque de los Príncipes de la capital gala, en la que aseguro «sentirse muy feliz» y con «enormes ganas e ilusión para comenzar los entrenamientos» junto a sus compañeros en esta nueva etapa de su extraordinaria carrera.

«Estoy muy feliz, mi salida del Barcelona fue dura, fueron muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Tengo muchísimas ganas e ilusión», subrayó el astro argentino en una conferencia de prensa que ofreció en el estadio Parque de Los Príncipes, acompañado por el presidente de su nuevo club, Nasser Al-Khelaïfi, y ante una presencia multitudinaria de medios de comunicación internacional.

Messi, nacido en Rosario hace 34 años y flamante campeón de la Copa América con el seleccionado de la Argentina, acudió a su presentación oficial junto a su esposa Antonella Roccuzzo y los tres hijos del matrimonio: Thiago, Mateo y Ciro, más su padre y representante Jorge Messi.

La conferencia a las 11.08 de París (6.08 de Argentina) comenzó ante una presencia multitudinaria de medios de comunicación internacional y las respuesta de Messi y Al-Khelaïfi fueron traducidas al español, Inglés y francés.

La negociaciones para sumarse al PSG tras su salida del Barcelona se produjeron de manera veloz y Messi se refirió a ello «Le doy gracias a Leonardo (brasileño y manager deportivo del club) por como me trataron desde el primer día luego que de que surgió el comunicado oficial dal Barcelona. Todos se arregló fácil, no era sencillo. Ahora estoy feliz, ilusionado y con ganas, con deseos de seguir ganando».

En sus primeras horas en tierra francesa Messi recibió muchas muestras de cariño y devoción por parte de los hinchas del PSG e incluso de quienes no lo son y el multicampeón se refirió a ello.

«Le doy gracias a la gente de París, fue sorprendente mi llegada, el trato, el recibimiento, vamos a disfrutar de este tiempo juntos. La gente me saluda por la calle, ya vamos a tener contacto en la ciudad y a disfrutar mucho con un año extraordinario para ellos y nosotros nivel deportivo», afirmó.

No es un trámite sencillo cambiar de país, de costumbre e idioma, por ese desafío también prevaleció a la hora de la elección por parte del mejor jugador del mundo: «Yo pedí que mi familia estuviera bien, que pudiera adaptarse a la ciudad, al país, es una experiencia nueva y estoy preparado y con ganas. Tengo compañeros y amigos en el vestuario y me facilitarán acostumbrarme rápido a todo. Estoy ilusionado, con deseos de entrenar, tener contacto con ellos, jugar y arrancar. Estoy preparado a nivel deportivo y personal. La ciudad es hermosa, espectacular y la vamos a disfrutar».

«Quiero seguir creciendo, dando nuevos pasos y ganando títulos. Mi llegada a París fue una locura, algo sorprendente, estoy seguro que disfrutaré muchísimo esta nueva etapa de mi carrera», añadió el crack rosarino.

Messi, quien lucirá la camiseta con el número 30 en la espalda, se mostró de muy buen humor y siempre sonriente, en una imagen diametralmente opuesta a la del domingo pasado cuando anunció su salida del Barcelona envuelto en lágrimas y con su rostro apesadumbrado.

Será dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y tendrá como compañeros en el PSG a sus compatriotas Leandro Paredes, Angel Di María y Mauro Icardi, más estrellas de renombre internacional como el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y el español Sergio Ramos, entre muchas otras figuras.

«Quiero jugar lo antes posible, aunque estuve un tiempo de vacaciones y quizá necesito una pretemporada, aunque eso se irá viendo con el cuerpo técnico», subrayó Messi.

La alegría del hincha parisino se contrata con la tristeza del aficionado catalán por su ida y sobre ello Messi afirmó «Antes de venir le dije al hincha del Barcelona que estaba agradecido por el cariño. Estuve allí desde chico, con muchas cosas vividas, buenas y malas. Sabían que me iba a un equipo con chances de ganar la Champions, soy ganador y PSG los mismo objetivos de ganar. Si jugamos ante Barcelona espero que sea con gente en el estadio, sería lindo pero muy raro volver a jugar en mi casa con otra casaca. Pero, en el fútbol puede pasar».

La sensaciones se agolpan en la mente de Messi en forma de felicidad y nostalgia ya que han sido días con momentos de tristeza: «En esta última semana fue todo duro por un lado, pero rápido y emocionante, sin dejar atrás todos lo que viví pero ilusionado con una nueva vida, con mi familia, felices. Toda la semana vivimos sentimientos fuertes pero los asimilamos, nadie estaba preparado para esto y cada uno lo vivió como pudo».

Los hinchas desean que Lionel juegue ahora mismo con la casaca del PSG pero Messi se tomará su tiempo para el esperado debut, ya que enfatizó: «Tengo más de un mes parado, ayer vi a Mauricio Pochettino (argentino y DT del PSG) y deberé hacer una pretemporada, entrenarme bien y comenzar a jugar lo antes posible. No puedo dar una fecha, todo será según como vaya entrenando y allí se decidirá».

Los motivos por los cuales el astro eligió al PSG para continuar su carrear fueron explicados por el jugador al señala que «es un club que creció muchísimo, con un gran plantel, que lleva varios años muy cerquita de ganar la Champions League, es muy potente a nivel clubes y seguido por mucha gente. Mi intención es que con el cuerpo técnico y este plantel podamos ganar títulos y seguir creciendo. Vine con ilusión y ganas, mi objetivo es volver a levantar la Champions y llegue al lugar ideal para tener mas chances de conseguirla».

El gran objetivo de Messi y del PSG es lograr esa esquiva Liga de Campeones y el rosarino se refirió a ese objetivo: «No es fácil, podes tener el mejor equipo del mundo y no ganarla. Pequeños detalles te dejan afuera, la Champions es muy difícil, el equipo estuvo cerca en los últimos años y con un gran equipo no la consiguió. Hace falta un grupo unido y fuerte, un poco de suerte, en este fútbol no siempre gana el mejor. Es una competición especial, todo el mundo la quiere»

En el plantel del club galo Messi tiene amigos y muchos conocidos que le harán más sencilla la etapa de adaptación: «Tengo gente amiga y conocida en el vestuario, viendo el plantel uno se ilusiona y ve que hay posibilidades de conseguir el objetivo. El PSG y yo buscamos los mismo objetivos antes separados y ahora juntos. Tengo gran relación con Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes y con el resto ya tuve contactos alguna vez».

PSG tiene otro objetivo que el volver a ganar, como casi siempre lo hace, el torneo francés y el exBarcelona dio muestras de conocer la actualidad del fútbol galo al asegurar «Lo seguí al torneo por mis amigos en el PSG. Es una liga que creció mucho en los últimos años y para eso ayudó mucho el PSG. Ahora los otros equipos se van a esforzar para ganarnos y quedarse con la liga. Será todos nuevo para mi, los contrarios, lo estadios, pero estoy muy feliz por estar aquí».

El astro se tomó vacaciones – luego de haber ganado la Copa América con Argentina tras vencer en la final a Brasil por 1 a 0 con un gol de Di María -, primero en Miami y luego a Ibiza, para más tarde asumir su traumática salida del Barcelona y en las últimas 48 horas su arribo al PSG, donde iniciará una nueva etapa con un contrato por los próximos dos años.

«La Liga de Campeones es muy difícil, el PSG estuvo cerca teniendo un equipazo y no lo pudo conseguir, hará falta tener un grupo fuerte y unido, un vestuario bueno y también en el fútbol hace falta siempre un poquito de suerte», resaltó finalmente el astro rosarino en un día histórico, el de su presentación como nuevo jugador del club francés.

Fuente: TELAM