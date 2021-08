Carla Vizzotti adelantó que el Gobierno se encuentra analizando el regreso de los hinchas a las canchas

En este marco, la funcionaria recibió que esperan que «pronto la gente pueda volver a las canchas», y consultada sobre si ese regreso puede darse «entre la segunda quincena de septiembre» y «la primera de octubre», adelantó: «En esa época es cuando pensamos volver a analizar la situación en cuanto a coberturas epidemiológicas para ver si podemos avanzar en esas aperturas sostenidas. Cuando más nos hayamos cuidado, más factible será».

Por su parte, la titular de la cartera sanitaria aseguró que “tenemos que avanzar con las segundas dosis en agosto” y explicó: «Hay diferentes escenarios. Hay países que aplicaron vacunas que tenían una eficacia más baja y ahora tienen la necesidad mucho más rápida que Argentina de pensar en algún refuerzo para complementar la inmunidad de esa vacuna que tiene un 50% de eficacia».

De esta manera, Vizzotti señaló que «esos escenarios son particulares y diferentes al de Argentina» e indicó que las vacunas «no solo no generan inmunidad para prevenir 100% la infección, sino que tampoco tienen una duración tan larga en el tiempo».

«Pensar en vacunaciones periódicas es algo que estuvo en la agenda siempre, sobre en las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones o las personas que tienen menos robusto su sistema inmune. Entonces, a una población estratégica seguramente haga falta un refuerzo y eso no es porque las vacunas no sirvan o no sean buenas, sino porque es la lógica en relaciones a las enfermedades respiratorias y las vacunas», anunció la ministra.

Al respecto, la funcionaria adelantó que “es algo que estamos evaluando después de esta etapa de vacunación de adolescente priorizados, de adolescentes en general y de segundas dosis”.

Sobre la variante Delta, Carla Vizzotti destacó en C5N que se ha “demorado la entrada” de la cepa originaria de India, pero aclaró que hay que “sostener los cuidados”, porque “no es que se terminó la pandemia, sino que estamos en una nueva etapa en la cual cambiamos los parámetros».

«Ya estamos demorando la entrada de la Delta. Es un logro que no estamos poniendo en valor lo suficiente. Las variantes compiten por la circulación. Hay que hinchar por la Manaos», insistió la funcionaria.

Por último, Carla Vizzotti fue consultada por la posibilidad de un pase sanitario o de ciertas medidas para aquellos que no quieran vacunarse, y anticipó: «Si se llega a alguna situación de alarma, claramente las personas vacunadas van a tener más beneficios que quienes no».

Fuente: Minuto Uno