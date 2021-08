Ester Sabathié: «para poder mejorar hay que estar en el lugar, ser partícipe, no en una oficina o detrás de un escritorio»

La docente Ester Sabathié acompaña la lista del PRO en el espacio «Juntos» como Precandidata a Consejera Escolar en primer lugar.

Hace 32 años que es maestra de primaria. Ha trabajo es establecimientos de la ciudad pero casi toda su trayectoria la realizó en instituciones rurales. Actualmente es Directora de la Escuela Nº 32 del Pago de Oro y de la Escuela 13 de Pardo; además se desempeña como Preceptora Residente en la Escuela Agropecuaria desde hace más de 20 años.

Ya los años de servicio cumplimentó y con la edad – según lo establecen las reglamentaciones – pero se siente bien, le encanta lo que hace, es “maestra de alma” asi que por el momento no ha determinado jubilarse.

En dialogo con Play Radios contó cómo es trabajar en la zona rural a diferencia del día a día en la zona urbana y dijo que si bien por lo general las matriculas son pequeñas, hay muchos otros imponderables que se van presentando y que muchas veces se deben resolver momentáneamente desde la Dirección; cada establecimiento tiene su impronta y sus problemáticas y eso también lo hace particular.

De igual modo relató cómo fue el desarrollo de su educación primaria en el campo y cómo fue atravesar parte de su infancia en una estrecha relación con Ramón Canosa.

Consejo Escolar

Destacó el apoyo del Consejo Escolar que, como considera, está trabajando muy bien. Con muchos de los que hoy están en el organismo ha sido compañera durante su carrera.

Ha transitado diferentes caminos, también fue parte de la Jefatura Distrital pero la posibilidad de estar en el Consejo Escolar era una materia pendiente.

En la campaña electoral anterior estuvo en la lista de Federico Alejandro y le encantó trabajar en política, en la que nunca había participado.

Ahora el espacio la volvió a convocar y dijo que si porque quiere poder estar dado que, como indicó, la actual administración está desarrollándose bien, pero siempre hay algo para mejorar, para aportar.

Su experiencia como Directora y por el paso por diferentes servicios educativos, serán de gran importancia porque eso le ha permitido conocer qué necesidades tiene cada uno.

En este sentido puntualizó que algo que siempre plantea es estar en el lugar, ir a las escuelas, ver los comedores, poder ver la parte edilicia, hablar con los auxiliares, con los cocineros, porque para poder cambiar, mejorar hay que ser partícipes, no en una oficina o detrás de un escritorio.

Ramón Canosa

Respecto a Ramón Canosa señaló que es una persona muy solidaria, humana y muy humilde, características que van más allá del título, el dinero que pueda llegar a tener o el espacio en el que esté. Ahora están trabajando en este proyecto y es uno más, no hay diferencias.

Ester aseguró que deposita toda la confianza en integrar con el ex intendente y no dudaría, en caso que no la integrara, en poner el voto apoyándolo, acompañar al sector.

“Sea desde un lugar o desde el otro, la intención siempre está en acompañar porque de hecho en la otra lista, con la cual vamos a competir, hay un montón de gente que también somos compañero de trabajo, que aprecio mucho y que si llega al cargo, lo va a desempeñar bien”, remarcó.