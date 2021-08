Encuentro de propuestas de “Vamos con Vos” y presentación de Diputados Nacionales  

El Frente “Vamos con Vos” Las Flores realizará la presentación de los Precandidatos a Diputados Nacionales Julieta Rizzoli y Juan de Dios Cincunegui, quienes acompañan a Florencio Randazzo en las próximas elecciones legislativas 2021, como así también el integrante de los Equipos Técnicos de Randazzo, Mario Elgue, quien expondrá sobre algunas propuestas e iniciativas para nuestra ciudad.

El encuentro será el viernes 6 de agosto, a las 17 horas en Alem Pub y estará presentado por el Precandidato a primer Concejal por Las Flores, Jorge “KQ” Dähn.

Al finalizar se realizará una conferencia de prensa con los medios de comunicación presentes.

Julieta Rizzoli: Socióloga egresada de la UBA con diploma de honor y cursó la Maestría de Sociología Económica en el IDAES – UNSAM. Fue Directora Nacional de Población (2008-2014); Gerenta de Planificación y Control Social de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (2014-2016) y Directora de Planeamiento de la Cámara de Diputados de la Nación (2018-2019). Precandidata en sexto lugar.

Juan de Dios Cincunegui: Profesor y Director del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Con experiencia en el sector público y privado.

Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina SMBA y Magister en Derecho Administrativo. Becario de programas de intercambio con Alemania, China, EEUU y España. Precandidato en séptimo lugar.

Mario Elgue: Contador Público Nacional y Técnico en Cooperativas (UNLP).

Docente terciario y universitario. Creador del IPAC en el Ministerio de la Producción de la Prov. de Bs. As (1992-2000). Presidente del INAES (2003-04), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Consultor de C.F.I. (Consejo Federal de Inversiones) y PROSAP (Programa de Asistencia a las Provincias, Ministerio de Agroindustria, 2005-2015). Ex candidato a diputado nacional (2011). Ex candidato a Intendente municipal (2019).

Forma parte de los equipos Técnicos de Florencio Randazzo.