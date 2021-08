Federico «Luky» Alejandro: «no era muy partidario de que se desarrollara una elección interna en Juntos»

El Profesor Federico “Luky” Alejandro, actual presidente del Bloque de Concejales de “Juntos por el Cambio”, se refirió a la actual campaña electoral que llevan adelante desde el espacio que encabeza el ex intendente Ramón Canosa.

El edil no puede renovar su banca en los próximos comicios porque así se establece en las reglamentaciones pero acompaña la lista que a nivel provincial lidera Diego Santilli.

“Mi participación por ahí fue un poco activa en todo el tramo previo de conversaciones, de negociaciones. Un poco mi vocación y mi espíritu era que se pudiese avanzar en una lista de unidad, cosa que lamentablemente no ocurrió”, explicó.

A esto agregó que en ese sentido había sido claro con todos los sectores, porque si en todo caso si se involucraba activamente era para al menos aportar algo desde su lugar para ir todos juntos en una nomina única, que no era partidario de que se desarrollara una elección interna y que si eso ocurría, por ahí no estaba tan predispuesto a participar en una contienda interna.

Considera que la política es dialogo, es la posibilidad de poder “acortar distancias”, de buscar consensos, de achicar diferencias, es la posibilidad de dejar de lado aspiraciones que son legitimas de todo el mundo pero muchas veces en pos de la unidad, uno debe privilegiar el objetivo superador o mayor que es la unidad en conjunto.

En este marco dijo que al ver que, después de todas las conversaciones que se llevaron a cabo, de todos los intentos que se hicieron, al ver que eso no fue factible, en lo personal no es que sintió una gran frustración pero no sintió el agrado porque no ocurrió.

“Lo que la política no logra cristalizar, cuando fracasa la política, en este caso serán los vecinos los que deberán ordenar en definitiva quien ocupa el primer lugar de la lista que va a competir en noviembre y quien ocupa el tercer lugar”, aseveró.

También remarcó que lo que no hay que perder de vista es que en las elecciones generales igualmente van a confluir todos juntos en el espacio que está por encima de los sectores, es decir del PRO, del radicalismo, del peronismo.

“Esa fue siempre mi convicción, mi vocación. Siempre que me he manejado en política, he tratado de dejar a un costado posicionamientos personales en pos de lograr la mejor representación para el conjunto”, añadió.