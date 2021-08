Aldo Valente: «las palabras a veces suenan bien pero también hay que poner el físico»

El comerciante florense Aldo Valente es el Precandidato a Concejal en primer término de “Avanza Libertad”.

El frente es parte de la UCEDE cuya lista en la Provincia es encabezada por José Luis Espert y en la Ciudad de Buenos Aires por Javier Milei. En tanto en la Quinta Sección Electoral, el Arquitecto florense Fernando Cámara es quien lidera la nomina como Precandidato a Senador.

En dialogo con Play Radios, Valente contó cómo surgió esta idea de participar – convocado por Cámara -, siempre teniendo en cuenta lo importante que significa hacerlo desde adentro.

Desde hace tiempo viene desarrollando un destacado trabajo social en nuestra ciudad – y por una experiencia que tuvo cuando vivía en Buenos Aires – y, como indicó, lo hace para devolver un poco lo que le han brindado dado que viene de una familia muy humilde y sabe de qué se trata tener necesidades.

“Ahora quiero tratar de intentar participar en la política; nunca milité. Yo me siento un vecino mas, Las Flores me dio un hogar. Siento que Las Flores está muy mal. Mi idea no es estar enfrentado con nadie; solo ser un vecino que quiere colaborar nada mas, ya se verá de qué manera”, remarcó.

Sobre el Frente dijo que lo que lo representan son las otras personas que conforman la lista porque también son vecinos que caminan por las mismas veredas del pueblo, transitan los mismos espacios; eso lo tienta porque es gente de trabajo igual que él, que no militaron nunca en la política.

Por otra parte sobre el Precandidato a Senador Fernando Cámara dijo que es una persona con experiencia en lo político, en lo profesional, muy formado, muy capaz. “Me parece un flor de tipo, honesto, un gran docente de muchos años de Las Flores y que quiere traer cosas y mejorar las cosas de la ciudad, tratar de mejorar la situación que no la estamos pasando bien como muchos pueblos”, agregó.

A modo personal opina que el camino para tratar de mejorar la situación es tratar de buscar trabajo, generar trabajo genuino, que se estudie la posibilidad de traer alguna nueva empresa, “buscarle la vuelta al Parque Industrial”, a la Laguna, hacerlo entre todos para el mismo lado para que se generen nuevas fuentes laborales.

Expresó que para eso es necesario que, en este caso desde el Concejo Deliberante, se puedan escuchar ideas nuevas, de gente que pueda aportar desde su lugar, si tiene que ser desde el privado o desde donde se pueda.

En este sentido especificó que para lograr eso es necesario el compromiso y el poder involucrarse para generar cambios, aprovechando su experiencia en lo social pero “pelando papas”, colaborando físicamente no solamente hablando. “Las palabras a veces suenan bien pero también hay que poner el físico”, subrayó.