GANADORES DEL BONO CONTRIBUCIÓN DEL HOSPITAL

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El sorteo del bono contribución a beneficio del Hospital fue realizado el día sábado 31 de julio de 2021, por  Quiniela Nocturna de La Ciudad (ExNacional), y a continuación la lista de ganadores:

Primer PREMIO:

UNA CASA HABITACION

Ubicada en Av. Sarmiento   Nº 801 y Cruz Márquez de la ciudad de Las Flores (BA), la cual consta de 2 dormitorios, living, cocina comedor,  baño y garaje, se entregara ESCRITURADA a nombre del adjudicatario.

31/07/2021 – Nº 4041   GROSSO MARIA ROSA–ALEM 492

SEGUNDO OBSEQUIO:

1º Opción: UN VIAJE A BARILOCHE

2º Opción: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 80.000.-

 31/07/2021 – Nº 2373   CADOPPI MARTA M.  – Bº EMP DE COMERCIO C/51

TERCER OBSEQUIO:

1º Opción:UNA HELADERA   GAFA 334 lts. 

2º Opción: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 40.000.-

 31/07/2021 – Nº 6676  LORAY ELSA – Bº SAN JOSE C/9

 

CUARTO OBSEQUIO:

1º Opción: UN  TV LED 32” PHILIPS 

2º Opción: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 25.000.-

31/07/2021 – Nº 9925 VAZZANO RICARDO –PTE.PERON 390

QUINTO OBSEQUIO:

1º Opción: UNA C OCINA ESCORIAL CANDOR

2º Opción: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 20.000.-

31/07/2021 – Nº 2395 REYNOSO CARLOS ALBERTO –  Bº LOS NOGALES C/82

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