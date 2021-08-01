GANADORES DEL BONO CONTRIBUCIÓN DEL HOSPITAL

El sorteo del bono contribución a beneficio del Hospital fue realizado el día sábado 31 de julio de 2021, por Quiniela Nocturna de La Ciudad (ExNacional), y a continuación la lista de ganadores:

Primer PREMIO:

UNA CASA HABITACION

Ubicada en Av. Sarmiento Nº 801 y Cruz Márquez de la ciudad de Las Flores (BA), la cual consta de 2 dormitorios, living, cocina comedor, baño y garaje, se entregara ESCRITURADA a nombre del adjudicatario.

31/07/2021 – Nº 4041 GROSSO MARIA ROSA–ALEM 492

SEGUNDO OBSEQUIO:

1º Opción: UN VIAJE A BARILOCHE

2º Opción: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 80.000.-

31/07/2021 – Nº 2373 CADOPPI MARTA M. – Bº EMP DE COMERCIO C/51

TERCER OBSEQUIO:

1º Opción:UNA HELADERA GAFA 334 lts.

2º Opción: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 40.000.-

31/07/2021 – Nº 6676 LORAY ELSA – Bº SAN JOSE C/9

CUARTO OBSEQUIO:

1º Opción: UN TV LED 32” PHILIPS

2º Opción: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 25.000.-

31/07/2021 – Nº 9925 VAZZANO RICARDO –PTE.PERON 390

QUINTO OBSEQUIO:

1º Opción: UNA C OCINA ESCORIAL CANDOR

2º Opción: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $ 20.000.-

31/07/2021 – Nº 2395 REYNOSO CARLOS ALBERTO – Bº LOS NOGALES C/82