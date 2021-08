Arde la interna de JUNTOS

Sigue la brutal interna en Juntos. Luego de que el postulante radical Facundo Manes dijera que Elisa Carrió lo había invitado a ser su compañero de fórmula en 2015, y que hiciera hincapié en que no había sido parte de los gobiernos de Macri ni Vidal, los muchachos y muchachas de Diego Santilli no dejaron de salirles al cruce, cada vez con mayor fiereza.

La última en levantar la voz fue Lilita, que insiste con tildar de mentiroso al neurocirujano, pues asegura que jamás existió el ofrecimiento antes mencionado. En esta oportunidad, la cosa no quedaría solamente en palabras, pues la principal referente de la Coalición Cívica manifestó en sus redes que llevará a la Justicia al postulante boina blanca.

«Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente», expresó Carrió en sus redes.

Y en la continuidad del posteo, afirmó. «Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena», cerró la cofundadora de Cambiemos, y enseguida aparecieron decenas de comentarios, muchos de los cuales le reclaman que no haga ese tipo de comentarios en público, sino que los arregle en privado con el propio Manes.

Y MANES SIGUE NEGANDO PERO LE RECUERDAN VIEJAS PUBLICACIONES

Mientras continúan las discusiones en las internas de JUNTOS, los seguidores del «Colorado» Santilli no dudaron en salir al cruce de MANES que sigue negando haber sido parte del gobierno de Maria Eugenia Vidal.

Los propios «segundas líneas» del candidato del Pro volvieron a subir a las redes las publicaciones de hace exactamente 5 años (Julio 2016) cuando los propios medios oficialistas informaban sobre la asunción del neurólogo. Tal el caso del diario LA NACIÓN – 7 de Julio de 2016 – publicaba lo siguiente:

«Maria Eugenia Vidal sumó esta mañana otra ficha a su equipo: el neurólogo Facundo Manes.

Manes coordinará un equipo para estimular el capital mental de los niños. De extracción radical, el rector de la Universidad Favaloro, junto al director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, Esteban Carmuega, analizará todas las áreas sociales del gobierno provincial para coordinar las políticas.

La tarea del neurólogo estará comprendida en el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública, que dirige Roberto Gigante.»