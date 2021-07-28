Llegan autoridades provinciales y nacionales de las áreas de Mujeres, Género y Diversidad y se entregarán Copas Menstruales

Taller Tramando Derechos Gestión Menstrual – Entrega de Copas Menstruales Fundación Bapro – ME COPA
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES – SALÓN ROJO
14.00 HS – INICIO DEL TALLER
Equipo Interdisciplinario del Área de Género Local
Trabajadoras y trabajadores Sociales Municipales
Referentas de Agrupaciones Locales
Equipo de Salud Pública
15.00 hs – Recepción en el despacho del Intendente con autoridades
15.30 CIERRE – Entrega simbólica de algunas copas con autoridades presentes
AUTORIDADES QUE PARTICIPAN:
MINISTERIO NACIONAL DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
- ROMINA CHIESA – DIRECTORA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GENERO
- CHANTAL STEVENS – DIRECTORA DE REDES TERRITORIALES PARA LA EMERGENCIA
MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- LUCÍA PORTOS – SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
- NERINA FAVALE – DIRECTORA PROVINCIAL DE ABORDAJE TERRITORIAL DE POL. DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL.
FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA
- ALEJANDRO ALEGRETTI – VICEPRESIDENTE
- FABIANA RUBISTEIN – GERENTA
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- NORMA ALVAREZ MORELLO – MÉDICA GENERALISTA DIRECTORA ASOCIADA REGIÓN SANITARIA IX
- CAMILA BELLI – EQUIPO DE REGIÓN – TS
- KARINA RUIZ – MEDICA GENERALISTA
- VERONICA MONTENEGRO – LIC. EN PSICOLOGÍA
- EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE ABORDAJE TERRITORIAL
MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES
ING. ALBERTO GELENÉ – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. JUAN TIBILETTI – SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA
XENIA FORCONI – DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
CLARA GARCÍA – DIRECTORA DE MUJER, IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA