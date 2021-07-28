Llegan autoridades provinciales y nacionales de las áreas de Mujeres, Género y Diversidad y se entregarán Copas Menstruales

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Taller Tramando Derechos Gestión Menstrual – Entrega de Copas Menstruales Fundación Bapro – ME COPA

LUGAR: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES – SALÓN ROJO

14.00 HS – INICIO DEL TALLER
Equipo Interdisciplinario del Área de Género Local
Trabajadoras y trabajadores Sociales Municipales
Referentas de Agrupaciones Locales
Equipo de Salud Pública

15.00 hs – Recepción en el despacho del Intendente con autoridades

15.30 CIERRE – Entrega simbólica de algunas copas con autoridades presentes

AUTORIDADES QUE PARTICIPAN:

MINISTERIO NACIONAL DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

  • ROMINA CHIESA – DIRECTORA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GENERO
  • CHANTAL STEVENS – DIRECTORA DE REDES TERRITORIALES PARA LA EMERGENCIA

MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

  • LUCÍA PORTOS – SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
  • NERINA FAVALE – DIRECTORA PROVINCIAL DE ABORDAJE TERRITORIAL DE POL. DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL.

FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA

  • ALEJANDRO ALEGRETTI – VICEPRESIDENTE
  • FABIANA RUBISTEIN – GERENTA

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

  • NORMA ALVAREZ MORELLO – MÉDICA GENERALISTA DIRECTORA ASOCIADA REGIÓN SANITARIA IX
  • CAMILA BELLI – EQUIPO DE REGIÓN – TS
  • KARINA RUIZ – MEDICA GENERALISTA
  • VERONICA MONTENEGRO – LIC. EN PSICOLOGÍA
  • EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE ABORDAJE TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES

ING. ALBERTO GELENÉ – INTENDENTE MUNICIPAL
DR. JUAN TIBILETTI – SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA
XENIA FORCONI – DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
CLARA GARCÍA – DIRECTORA DE MUJER, IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

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