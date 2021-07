Federico Dorronsoro: «me considero extrapartidario; sí tengo una raíz peronista que no puedo desconocer y que hay cosas del peronismo que creo que son importantes»

El Bioquímico Federico Dorronsoro es el Precandidato a Concejal en primer lugar por la lista de Adelante Las Flores.

“Siempre tuve interés político, pero tuve un sinsabor en la campaña electoral de mi papá en el año 99 en donde vi que la política es dura practicarla. Nosotros para llegar a la política salimos de una zona de confort que es el cariño de la gente porque empezas a tener otro tipo de discusión y de exposición”, dijo en el aire de Frecuencia Personal.

A esto agregó: “No es fácil pero uno se va haciendo grande, empieza a tener un poco mas de participación, mas de creer que falta un poco de representatividad en lo que uno piensa o lo que uno quiere para el futuro del pais o de la ciudad o lo que pueda llegar a representar”.

Señaló que en este tiempo ha tenido quizá mucha exposición, ha empezado a dar vuelta su nombre y eso lo llevó a que le empiece a “nacer el bichito del desafío”. Asimismo, asegura que ha tomado una decisión importante, que cree que le va a costar tiempo adaptarse, pero quiere dejar lo que mas puede y lo mejor de sí.

En elecciones pasadas el profesional acompañó al sector político encabezado por Ramón Canosa y por Federico “Luky” Alejandro, incluso se lo asociaba con la posibilidad de conformar el gabinete, precisamente en el área de salud, en una posible gestión municipal de Alejandro en su momento.

Ahora se lo ve en el espacio que responde a la Unión Cívica Radical.

Especificó que su primera intervención política fue desde el peronismo que representaba en PRO en Juntos por el Cambio. Esa fue una posición para poder dar lugar a que él pensaba que era la mejor lista en ese momento; no tenia pensado trabajar como secretario de salud porque por su laboratorio no puede llevar adelante un cargo ejecutivo, pero si apoyaba toda la propuestz.

A partir de ahí siguió teniendo conversaciones e inquietudes; se fueron dando muchas charlas de ambos sectores de Juntos por el Cambio y en función de lo que particularmente quiere representar, se sintió mas cómodo en el espacio que hoy forma parte.

“Yo me considero extrapartidario, lo que si tengo una raíz peronista que no puedo desconocer y que hay cosas del peronismo que yo creo que son importantes, como la bandera de mi papá que siempre decía que el peronismo a través de la educación y las oportunidades te daba un lugar. entonces me parece que eso si lo sigo pensando y si lo pudiera poner en práctica o en algún momento estoy dentro del concejo, seguramente luche y bregue por esa situación”, expresó.

Esta línea dijo además que no quiere mentir y que en este espacio no son todos radicales, tampoco tendría problema que fuesen todos radicales, y considera que hoy hay que pensar más en el proyecto, en las personas que lo van a componer.

Expresó que se hicieron todas las negociaciones posibles para llegar a la unión pero no se logró pero igualmente está ahí, en ese espacio donde encuentra gente joven, honesta, gente que quiere trabajar, que da bien lugar a lo que personalmente quiere que es que se renueve la política.

“Uno de los mayores desafíos que tengo es entrar para tratar de empezar a renovar la política porque la política vieja, con los trapos de un lado o del otro, como lo están que a mi no me gusta, han logrado que hoy haya un 50% de pobreza y no es ni uno ni otro, son todos. Entonces me parece que tiene empezar a haber un resurgimiento de gente mas independiente como yo o mas abiertos para tratar de poder encaminar una política diferente”, enfatizó.