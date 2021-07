Dorronsoro explicó porque en nuestra ciudad no hubo una lista de unidad en Juntos

En nuestro distrito, Juntos será el único espacio político que irá a “internas” en estas Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias del 12 de septiembre próximo.

Por un lado está la lista de Adelante Las Flores – con raíz en la Unión Cívica Radical – encabezada por Federico Dorronsoro, Guillermina Gómez y Sebastián Lizarraga y por el otro la que lleva en los primeros lugares al ex Intendente Ramón Canosa, a Verónica Babuin y a Marcos Basoalto.

Esto significa lógicamente que no se llegó a un acuerdo en nuestra ciudad para ir en una propuesta de unidad.

Dorronsoro explicó en Play Radios porque no se llegó a ese consenso para que haya una sola lista.

En este marco, también dijo, entre otras cuestiones, que no tiene nada personal, pero le parece que no era momento de que Canosa participara, de que “volviera al ruedo” o por lo menos no representaba en él que Ramón tuviera que estar en la lista porque “no podía vender lo que quiero vender o lo que pienso que es que tiene que haber una renovación política”.