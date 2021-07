Diego López, Patrulla Rural: «estamos bien de personal, pero siempre hace falta un poco más. Controlamos 334 mil hectáreas en todo el partido»

El Subcomisario Diego López es el Jefe del Comando de Patrulla Rural del Partido de Las Flores.

En diálogo con Frecuencia Personal, detalló cómo es la actividad la dependencia de la que es titular hace poco mas de un año, mas precisamente desde el 23 de junio de 2020.

Comenzó su tarea profesional en la vecina localidad de Rauch; luego se desempeñó en la Comisaria local y también en la Dirección de Investigaciones. Destacó que siempre lo ha hecho igual: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”; está acostumbrado a trabajar así, mantiene ese objetivo, aunque siempre por ahí, como cree, se hace más fácil trabajar en otra ciudad.

Convocatoria para incorporar personal

Semanas atrás en el CPR local se realizó una convocatoria para incorporar entre 1100 y 1300 efectivos policiales que salgan capacitados específicamente en el área rural.

Es una planificación que está llevando adelante la Superintendencia de Seguridad Rural junto al Ministerio de Seguridad. La finalidad es que tengan la misma formación policial que todos los efectivos que vayan a cualquier otro destino más las horas de especialidad rural.

Esto permitirá que el Estado pueda disponer de mas personal. En el Comando florense, como indicó, esta bien en cuanto a recursos humanos, aunque siempre hace falta un poco más. Hay otros CPR que tienen mucho menos personal, incluso con jurisdicciones extensas a cargo como pasa en nuestro distrito.

Dimensión

En Las Flores la Patrulla controla no solo caminos sino también en el interior de los campos: en total son 334 mil hectáreas. También dependen del área los destacamentos de Pardo, Rosas, El Trigo, El Gualichu.

Tiempo de caza

Una de las mayores problemáticas delictivas de este tiempo en la zona rural.

A modo informativo, el Subcomisario especificó que el mes pasado se infraccionó a 90 personas que estaban cazando con galgos.

Es algo que a la gente del campo afecta en gran dimensión porque esa actividad conlleva cortes de alambrados, hacen que la hacienda se les dispare, es época de preñez por lo que puede malparir un animal, que se muera y todo eso es perdidas.

Generalmente cuando se caza con galgos, no se utilizan armas, pero el Código Rural establece que cualquier cosa que deje en desventaja a la liebre (que es lo que más se caza), no se puede utilizar: por ejemplo de noche no se pueden utilizar reflectores, de día no se puede cazar con este tipo de perros.

Ahora se encuentra abierta la caza comercial, se pueden cazar liebres, pero no se puede hacer la practica con herramientas que den desventaja deportiva. Además, se permite siempre con armas registradas, con permiso de caza, portación de arma y permiso escrito del dueño del campo.

El CPR realiza las infracciones y luego la persona deberá responder ante el Ministerio de Asuntos Agrarios.

En el área también se pone especial atención en los hechos delictivos donde se sustraen, por ejemplo, animales como corderos o cualquier otra especie que tenga dueño. Quienes sean identificados en ese hecho, se enfrentan a una causa penal donde la justicia toma intervención.

Móviles

Por otra parte, el Jefe comentó que desde el Comando se está esperando para poder incorporar un móvil y así renovar la flota vehicular.

Asimismo, señaló que, tal le han comunicado desde la Subsecretaría, hay tratativas desde el municipio.

Seria de gran importancia porque cada móvil por día recorre alrededor de 250 kilómetros en caminos rurales, que no es lo mismo que en la ciudad por lo que el desgaste es diferente.