Biblioteca Popular 25 de mayo: un bastión histórico

Sobre todo en lo que es literatura. Mucho cuento, novela, ensayo. Es nuestro fuerte. Siempre de los subsidios que recibimos, un porcentaje mayor se destina a comprar literatura. No obstante tenemos también material muy interesante de libros de textos escolares, de historia y de ciencias, pero nuestro acervo bibliográfico más fuertes es la literatura”.

En relación a la cantidad de volúmenes, la bibliotecaria mencionó que existe un inventario manual que se realizó en la primera etapa y luego uno informático tras el avance tecnológico que se potenció en el 2011 con la Web 2.0 “Calcula 30.000 que llevamos cargados y a esto agrégale otros 30.000 más y no se si no me quedo corta en la expresión” es lo que subraya Cecilia Macencio.