Vizzotti: «Argentina va a superar esta semana las 40 millones de vacunas recibidas»

«Llevamos la séptima semana consecutiva con disminución de casos, por primera vez estamos más abajo en personas internadas en terapia intensiva que el pico de la primera ola», advirtió la ministra de Salud de la Nación.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó su satisfacción por la llegada de más de 2 millones de vacunas, con las cuales se superaron los 38 millones de dosis, que llegarán a más de 40 millones con los tres nuevos vuelos que arribarán esta semana al país.

«Con los tres vuelos que arribarán esta semana, la Argentina superará los 40 millones de vacunas recibidas para seguir distribuyendo en todo el territorio nacional, y esto nos permite ir ampliando los esquemas de vacunación», sostuvo Vizzotti al arribar al país después de un viaje de trabajo al Reino Unido.

«Queremos contarles que, tal como está estipulado en el Decreto de Necesidad y Urgencia, me hice una PCR antes de embarcar y ahora me voy a hacer el antígeno, tal como está estipulado y no voy a hacer uso de la excepcionalidad y voy a cumplir con el aislamiento como corresponde», sostuvo la ministra.

La ministra @CarlaVizzotti regresó de su viaje al Reino Unido en el vuelo que trajo otras 768.000 dosis de Sinopharm y brindó una conferencia de prensa en la que destacó el avance del Plan Estratégico de Vacunación. pic.twitter.com/8aNMKfmJq2 — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) July 20, 2021

Vizzotti arribó a Ezeiza a bordo del avión de Aerolíneas Argentinas que trajo desde China 768.000 dosis de Sinopharm. Subió a ese vuelo en Madrid, donde el aparato hizo una escala técnica.

La ministra y la asesora presidencial Cecilia Nicolini estuvieron desde la semana pasada en Gran Bretaña cumpliendo una agenda de trabajo que incluyó encuentros con la enviada especial en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dame Sally Davies; la ministra para Europa y Américas del Foreign Office, Wendy Morton; y el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Menelao Pangalos.

«Estamos con un avance enorme en cuanto a la vacunación en Argentina, tenemos más del 65% de las personas mayores de 20 años que ya han iniciado el esquema de vacunación y cuando uno lo ve en mayores de 50 años ese porcentaje supera el 85%», dijo la ministra.

Apuntó que «en relación a la segunda dosis, las personas mayores de 60 años están superando el 45% de ese esquema y estamos trabajando muy fuerte para seguir avanzando en ese sentido».

Destacó, por otra parte, «el trabajo que está haciendo Aerolíneas Argentinas, que cambió la programación que iba a China, estuvieron en Memphis y trajeron la donación más grande que ha realizado Estados Unidos para Latinoamérica, 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna, y estamos trabajando para definir el uso de estas vacunas con evidencia científica y concepto federal».

Fuente: TELAM