¿Cuántas viviendas se construyeron en los últimos 15 años en las ciudades de la región?

El portal Mirada Central de General Belgrano – con amplio enfoque en la Quinta Sección Electoral – publicó un completo informe donde se detalla la cantidad de viviendas construidas en las localidades de la región durante las últimas gestiones municipales.

La publicación enumera lo realizado en los distritos de Monte, Belgrano, Ranchos, Las Flores, Chascomús, Lezama, Castelli y Pila.

En relación a nuestra ciudad esto es lo que se describió: Durante los tres periodos de la gestión de Alberto Gelené 2003 – 2015 (FPV – Justicialismo) se realizaron a través del Plan Federal I un total de 250 viviendas y a través de Plan Federal II 180.

Por el Plan Compartir (Provincia) se realizó un barrio de 29 hogares para la Policía y un Barrio junto a los empleados de la Fábrica Textil GGM, con un total de 46 viviendas más. Por administración municipal, se construyeron 20 casas con el denominado” fondo permanente para viviendas.” Gelené finalizó su mandato en 2015 con 525 viviendas construidas.

“Un lote para todos” fue otro de los programas exitosos en el distrito; Un consorcio de vecinos que con el apoyo del estado municipal generaron más de 800 lotes en pleno auge del PROCREAR en donde el 70% de las familias tiene construida su vivienda.

Llegando a la intendencia de Ramón Canosa 2015 – 2019 (Cambiemos) se comenzaron a construir 12 viviendas, que están siendo terminadas al día de hoy por la actual gestión municipal.

En el 2019 nuevamente Alberto Gelené al frente de la Comuna está por llevar a cabo la licitación de 72 viviendas.

Compartimos el resto de la nota:

La construcción de viviendas o la obra pública/privada en general siempre han sido un motor clave para reactivar la economía y generar rápidamente puestos de trabajo y beneficiar toda la cadena productiva del sector.

Para los municipios del interior es un factor que logra dinamizar la economía y resolver una gran demanda social como lo es la vivienda. Claro está que no todas las gestiones municipales tienen como prioridad esta política.

Mirada Central elaboró un informe en donde se refleja la cantidad de viviendas realizadas en cada municipio de la región durante los últimos 15 años, además ayudamos a derribar algunos mitos. Veamos.

¿La construcción de viviendas tiene relación con el color político que gobierne en Provincia o Nación?

La primera respuesta sería que NO y el claro ejemplo es CHASCOMÚS que durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y con la intendencia Radical de Liliana Denot inauguro en 2008 un barrio de 753 viviendas del Plan Federal. El cual beneficio a 500 familias chascomunenses, siendo el programa habitacional más importante en la historia del distrito bonaerense.

Además, por medio de una cooperativa y con ayuda del Gobierno Nacional durante el año 2014/2015 se adquirieron tierras generando 200 lotes, permitiendo que muchas familias pudieran acceder a terrenos para construir allí sus viviendas, en algunos casos a través del crédito Procrear.

En la actualidad la gestión municipal que tiene como Intendente a Javier Gastón (Frente de Todos) logró licitar 36 viviendas más.

Por su parte, la ciudad de CASTELLI es gobernada desde 2011 por el Justicialista Francisco Echarren. Durante su primer mandato (2011-2015) se lograron ejecutar 120 viviendas, lo que marcaba el comienzo de una clara política de estado impulsada desde la gestión municipal. A la actualidad y si lo llevamos a números redondos, Castelli construyó 12 barrios en 12 años de gestión, uno de éstos destinados a familias de la fuerza policial. En declaraciones a Mirada Central la Secretaria de Urbanismo y Viviendas del municipio Laura Olguín indicó porque fue posible la construcción de tantas viviendas: “Trabajamos intensamente desde hace años sobre las problemáticas habitacionales para que nuestro municipio mejore las condiciones de acceso al hábitat, en ese sentido la política de tierras llevada a cabo fue clave para la construcción de viviendas, siempre en miras de una política de tierras que no se basará en la especulación financiera sino en generar las herramientas que posibiliten el acceso al hogar”, concluyó.

RANCHOS, otra de las gestiones municipales que de manera ininterrumpida continúa dando soluciones habitacionales a sus vecinos. Desde el 2007 durante la gestión de Juan Carlos “Vasco” Veramendi (justicialismo) se ejecutaron más de 321 soluciones habitacionales terminadas, 62 de ellas inauguradas el pasado 18 de junio. Pero esto no es todo, ya se comenzaron a construir 39 casas más y se están por licitar 86 nuevas viviendas. En relación a esto, el intendente Juan Manuel Álvarez en declaraciones a este medio señaló que “seguirán redoblando los esfuerzos para seguir dando soluciónes habitacionales, articulando con la Provincia y Nación”.

Vayamos al caso de GENERAL BELGRANO:

La constante construcción de viviendas por parte del Estado en los municipios vecinos a General Belgrano genera la pregunta del millón entre sus ciudadanos ¿Por qué Belgrano no construyó viviendas en los últimos años? La respuesta está en las estadísticas.

Periodo 1999 -2007 (8 años): durante este periodo no se construyó ninguna vivienda desde cero, el radicalismo que gobernó Belgrano estos años no logro gestionar con los gobiernos Nacionales y/o Provinciales como varias localidades vecinas.

Periodo 2007-2015 (8 años): se construyeron 77 viviendas (70 barrios Los Chobos, 7 Programa Policía Comunal). En dichos años gobernados por el Frente Para La Victoria, no solo se ejecutaron estos planes, sino que el municipio incorporo tierras y las puso a disposición del PROCREAR.

Periodo 2015 –actualidad (6 años): La administración del Intendente Osvaldo Dinapoli todavía no ha construido ningún barrio de viviendas, lo que deja claro que no es una política de estado para el ejecutivo local. La gran excusa de los gobiernos municipales de no estar alineado al Gob. Provincial y Nacional, no sería el caso de la gestión Dinapoli, ya que contó con los gobiernos de Macri y Vidal a su favor.

Cabe mencionar que en la actualidad el gobierno Nacional cuenta con un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, un Gobierno Provincial que genera permanentemente construcción de viviendas y un municipio como General Belgrano que cuenta con una gran cantidad de terrenos municipales para la construcción de viviendas.

Vayamos a LEZAMA, el municipio más joven de la Provincia: Tras la separación de Chascomús, su primer intendente, Marcelo Racciatti, quien gobernó entre 2011 y 2015, por el Frente Para La Victoria gestiono 25 viviendas del Profide, que fueron entregadas a la gestión sucesora en un 80% de su construcción. Las mismas se detuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri, y el actual Intendente de Cambiemos Arnaldo Harispe logró entregarlas en 2019.

Durante el periodo (2011-2015) también se avanzó en la construcción de 50 viviendas de Techo Digno que la gestión Racciatti dejo en un 30% construida y se entregaron al día de hoy 22 de ellas. Durante el mismo período se alcanzaron 10 viviendas sociales de urgencia y se entregaron más de 100 terrenos por Banco Tierras. Además, el actual Intendente de Juntos Por el Cambio Arnaldo Harispe en un convenio conjunto con la Caja Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia llevará a cabo la construcción de 10 viviendas destinadas a agentes policiales de Lezama.

Por su parte el Municipio de PILA continúa en la senda de mejorar constantemente la situación habitacional en el distrito. Gobernada por el Peronista Gustavo Walker desde 2003, hoy con licencia médica, continúa con su hijo Sebastián al frente de la Comuna. Pero veamos en números como fue evolucionando uno de los ejes que tiene la actual gestión municipal.

Durante el período (2003 – 2011) se construyeron 155 viviendas, 23 de ellas destinadas a la Policía, mientras que en el período (2015 – 2020) se ejecutaron 239 casas. Casi 400 hogares en una localidad de tan sólo 4500 habitantes. Desde la gestión municipal aseguran que se continúa trabajando en la obtención de nuevas soluciones habitacionales para la ciudad, a partir de una agenda de trabajo conjunta que se estableció con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

El caso de SAN MIGUEL DEL MONTE, períodos (2000/2003) (2003-2005), durante la gestión de Laura Giagnacovo (FPV – Justicialismo) se realizaron 418 viviendas. Se ejecutaron programas provenientes del Instituto de la Vivienda (Prov.), en el 2005 y durante la presidencia de Néstor Kirchner se logró desembarcar en el distrito el Plan Federal I (Nac), los mismos dan nacimiento a los hoy denominados barrios 17 de octubre, Héroes de Malvinas y Juan Pablo II.

En el año 2007 tras el fallecimiento de la intendenta Giagnacovo las viviendas son finalizadas y adjudicadas por el entonces Intendente Dr. Rogelio Bernárdez (Frente Para La Victoria). En este mismo año se construyen con fondos municipales 8 nuevas viviendas en la planta urbana. Y más tarde, a través del Plan Complejo habitacional Bonaerense ll, por un total de 100 viviendas.

Al finalizar esta gestión se generaron 418 viviendas.

Entre 2011 y 2015 bajo la gestión de Raúl Basualdo (FPV – Justicialismo) se incorporaron tierras al patrimonio municipal mediante la Ley 24.320. Dicha implementación posibilitó que un 25% de vecinos pudieran acceder a un mercado inmobiliario. Esta política de suelo permitió que 477 familias alcanzaran el sueño de la casa propia.

Con la puesta en marcha conjunta de la Ley de Hábitat se sumaron un total de 524 lotes. Yendo a números concretos la gestión Basualdo generó un total de 1001 lotes y 477 viviendas terminadas.

El Informe refleja la realidad habitacional de 8 municipios de la región. Dando cuenta que el acceso a la vivienda es posible a través de una buena administración de los recursos genuinos con los que cuenta cada Estado Municipal y con un fuerte trabajo conjunto con el Estado Provincial y Nacional.

