Hoy se superan las 20 millones de vacunas llegadas al país

Una partida con 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio activo producido en la Argentina, llegarán hoy desde los Estados Unidos, con lo que el país superará los 20 millones de fármacos contra el coronavirus recibidos.

La llegada del vuelo AM1407-tal como informó Télam- está prevista para las 17.15 en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El cargamento que llega hoy será el cuarto de este tipo de vacunas, que se sumarán a las 843.600 dosis recibidas el 27 de mayo, a las 2.148.600 que arribaron el 31 y a las 811.000 que llegaron en la noche de este sábado, en un vuelo de la compañía Aeroméxico, directamente desde el Distrito Federal.

Con la llegada de las nuevas dosis, Argentina superará las 20 millones de vacunas recibidas como parte del Plan estratégico de vacunación nacional en el marco de la pandemia.

Con esta partida , el número exacto de dosis recibidas será 20.677.145: 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZeneca – Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo Covax y 4.737.400 serán dosis de AstraZeneca-Universidad de Oxford.

En tanto, el viernes se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis y con Cansino por 5,4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización «con carácter de emergencia» concretó el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Según se informó durante el fin de semana, casi el 30% de la población de todo el país ya recibió la primera dosis de la vacuna.