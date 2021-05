Cómo será la «Fase 2 florense»..

Una FASE 2 un tanto flexibilizada sería la que transitaríamos en nuestra ciudad a partir del próximo lunes. Sin dudas que la «presión» ejercida por comerciantes y trabajadores de distintos rubros tanto en Las Flores como en gran parte de la provincia surtió efecto y los intendentes se ven obligados a «saltear» en parte algunas disposiciones que abarca dicha fase y que no podrán implementarse.

Podrían abrir con cierta normalidad todos los negocios, esenciales y no esenciales, hasta las 20 hs, ya que la circulación estaría restringida de 20 a 6. No habrán clases presenciales y no estarían permitidos los eventos deportivos ni prácticas recreativas de deportes grupales de contacto al aire libre; tampoco talleres o actividades culturales; prácticas de deportes en lugares cerrados y continuarían restringidos los encuentros sociales/familiares de mas de 10 personas.

Según fuentes muy cercanas al ejecutivo municipal, informaron de manera «exclusiva» a Play Radios que los gimnasios podrían funcionar con aforo reducido y los locales gastronómicos también con capacidad interior limitada y mesas al aire libre.

MÁS ALLÁ DEL ADELANTO, la confirmación sobre cómo será la actividad en Las Flores se oficializará en las próximas horas.