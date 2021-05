Conc. Leo Municoy: «No hay otro proyecto más importante para la observancia de lo que hace el Ejecutivo que la Rendición de Cuentas»

En la segunda Sesión Ordinaria que se celebró ayer en el Concejo Deliberante, uno de los temas más importantes fue la aprobación, por unanimidad y mediante un solo despacho de Comisión, de la Rendición de Cuentas del ejercicio municipal 2020.

El Contador Leonardo Municoy, Presidente del Bloque Frente Todos x Las Flores, trabajó en el proyecto y brindó especificaciones de este en el aire de Play Radios.

“Es la primera Rendición en muchos años. Yo hace 20 años que sigo el Concejo, no recuerdo otra que se haya aprobado de manera unánime y con un único despacho que es, en definitiva, lo que se aprobó por todas las fuerzas políticas; porque en otros casos a veces se aprueba en general y se establecen despachos diferentes en particular cuando se quiere hacer observar en particular algunos aspectos objetables”, determinó.

Agregó que lo que hace el HCD es un control político, pero también técnico y legal y lo que se está diciendo cuando se aprueba la Rendición que en todo lo que se hace desde el punto de vista político, técnico y legal, los ediles están de acuerdo. Incluso como concejales pueden recibir multas y cargos por las decisiones que toman en ese rol, aprobando ordenanzas que no cumplen con la normativa vigente, que contraponen con alguna cuestión importante o también cuando no observan errores graves en la administración publica en el momento de tratar las rendiciones.

En este marco añadió que por eso además es importante cuando hay alguna discrepancia, que conste en las actas del Concejo lo que cada edil manifestó.

“No hay otro proyecto más importante desde el punto de vista de la observancia de lo que hace el ejecutivo que este”, subrayó Municoy.

Esta acción es la que, más que nunca, le permite al cuerpo poner en práctica la representación del pueblo que llevan adelante porque lo que hacen es controlar los números que administra el municipio.

También quedó demostrado – porque no ha habido tampoco ninguna objeción o diferencia técnica, política o legal durante el tratamiento – que desde las distintas áreas se ha ido avanzando con los pedidos de informes o proyectos de comunicación que se han ido presentando durante el año por la oposición por decisiones que ha tomado el Ejecutivo.

“Quiere decir que todas las dudas que se siembran a lo largo del año, porque muchas veces los proyectos de comunicación son utilizados para generar dudas sobre quienes gestionan, y no tengo ningún tipo de reparo en decir eso porque a veces nos toca escuchar algunas alocuciones que lo único que hacen es sembrar un manto de sospechas sobre funcionarios, gente comprometida, a las claras está que al momento de que eso se materialice en algo que es ni mas ni menos que en la rendición de cuentas», indicó.