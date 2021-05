«Esta victoria quedará marcada muy a fuego», aseguró Gallardo

El director técnico de River Plate se refirió a la victoria histórica 2-1 ante Independiente Santa Fe, de Colombia, con Enzo Pérez como arquero, lesionado y sin cambios, y aseguró que se defendió el resultado «con corazón e hidalguía».

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que la victoria histórica 2-1 ante Independiente Santa Fe, de Colombia, con Enzo Pérez como arquero, lesionado y sin cambios, quedará «marcada muy a fuego» en la institución.

«No se ha vivido nunca lo de hoy. La victoria quedará marcada y registrada muy a fuego. No era normal jugar en las condiciones en que lo hicimos. Me queda remarcar el corazón de los jugadores, cómo se desempeñaron y se ayudaron. Jugaron por ellos, pero por un montón de gente que creía en ellos», aseguró Gallardo en conferencia de prensa.

«No nos refugiamos, no hicimos un partido mezquino, más allá de las circunstancias, más allá de los errores es nuestra manera de jugar y pegamos en los momentos justos y eso sorprendió a Santa Fe. Luego defendimos el resultado con corazón e hidalguía», apuntó el DT de River.

Gallardo también explicó por qué eligió a Enzo Pérez, aún lesionado, como arquero luego de las 20 bajas que sufrió el plantel por los casos positivos de Covid-19.

«La elección se debió a que solo teníamos 11 jugadores para poder completar y uno de ellos, como él, estaba lesionado. No era de gravedad, pero no le iba a permitir desarrollarse con normalidad», indicó el Muñeco.

«Lo asumió con valentía. No es fácil pararse en un puesto que uno desconoce; no es habitual. Fue una designación en conjunto. Necesitaba que se sintiera con confianza, más allá que la responsabilidad iba a ser mía. No manejamos otros nombres, como dijeron en la semana. Íbamos a necesitar jugadores con piernas para que sostengan el partido y él era el único que no podía hacerlo y tomó la decisión de ir al arco. Por suerte salió todo bien, porque era difícil exponer a un jugador al arco», señaló Gallardo.

Por último, Gallardo felicitó a los juveniles Tomás Lecanda y Felipe Peña, en sus debuts con la camiseta de River, y dejó un mensaje: «feliz por el equipo y por toda la gente de River que una vez más pudo disfrutar de la templanza de su equipo y el corazón de su equipo en una noche mágica de copa».

Maidana: «Me saco el sombrero con Enzo Pérez»

El defensor de River Plate Jonatan Maidana felicitó a Enzo Pérez por haber sido el arquero en el triunfo histórico ante Independiente Santa Fe de Colombia por 2-1 en la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores.

«Me saco el sombrero con Enzo Pérez, porque se puso a disposición, y (Javier) Pinola también porque quería estar a toda costa (no tenía el alta de la fractura del antebrazo izquierdo). Hizo un esfuerzo descomunal. Es la característica que nos identifica. Esto es un golpe anímico importante», indicó Maidana en conferencia de prensa.

Maidana dijo que lograron «una victoria importante» porque además de dejar a River puntero de la zona, a pesar de las adversidad, reflejó «el compromiso y la entrega» del plantel que dirige Marcelo Gallardo.

«Intentamos hacer lo mejor posible, sentimos el apoyo de los compañeros que no pudieron estar y tuvimos un partido muy digno», apuntó Maidana.

«Sabíamos que teníamos que salir con intensidad, no le dimos espacios para patear al arco, los goles rápidos nos dieron aire, en el segundo tiempo sufrimos un poco, pero era de esperar. Tuvimos concentración, redoblamos esfuerzos para que ellos no estén cómodos, tuvieron algo de libertad ellos por el cansancio que tuvimos, pero en líneas generales hicimos un buen papel», señaló el central de River.

El «millonario», con Enzo Pérez como arquero y sin cambios por los 20 casos positivos de coronavirus, derrotó el miércoles a Independiente Santa Fe, de Colombia, por 2-1 en el Monumental y es líder del grupo D de la Copa Libertadores.

