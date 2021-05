Situación actual en LAS FLORES – Informe completo

El informe debería comenzar con frases que el Director del Hospital Dr. Mauricio Alejandro expresó en la reunión de hoy, tales como: «no quiero ver más como llegan ambulancias del SAME todo el tiempo»… «la terapia intensiva está al 120%»… «el comité de bioética ya empezó a actuar y es muy triste tener que decidir a quien priorizamos en atención»… «fallecen 7 de cada 10 pacientes que ingresan a terapia». SUENA FUERTE, pero es la pura realidad que viven diariamente los trabajadores de la salud de nuestro hospital.

ES HORA DE AL MENOS TOMAR CONCIENCIA de lo que nos podría pasar si precisamos atención diferenciada en éstos tiempos. POR ESO CUIDARNOS ES FUNDAMENTAL.

Es muy importante también remarcar que la comisión de emergencia coincidió de manera unánime que, en caso de empeorar aún mas la situación sanitaria, el ejecutivo tome la decisión de solicitar a las autoridades provinciales el PASE A FASE 2.

Informe oficial de la reunión

Esta mañana, en el Salón Rojo municipal, se reunió la Comisión de Emergencia para definir las nuevas medidas a implementar a partir de mañana jueves a la 0 hs. y por 15 días, dentro del marco de la Resolución Provincial Nº 1715/2021, de fecha 11 de mayo, Anexo I, a partir del pase de Las Flores a Fase 3.

Nuevos horarios comerciales:

Actividad comercial en general: Cierre de 20 a 6 hs.

Bares y restaurantes: Cierre de 23 a 6 hs.

Limitación de Circulación de personas y actividades no esenciales: de 00 a 6 hs.

Actividades no autorizadas:

 Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares: NO.

 Discotecas, salones de fiesta y establecimientos afines: NO.

 Práctica de deportes en espacios cerrados: NO.

 Celebración de ritos religiosos en espacios cerrados con ventilación natural: NO.

 Actividades sociales y familiares hasta 20 personas en espacios públicos al aire libre:

NO.

 Salas y complejos cinematográficos: NO.

 Bibliotecas: NO.

 Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados: NO.

Medidas de cuidado:

 Restaurantes y bares en el interior con aforo: SI, PERO CON AFORO DEL 30%.

 Actividades deportivas, recreativas y culturales colectivas sin contacto, al aire libre o en

espacios con amplia ventilación natural: SI, HASTA 10 PERSONAS.

 Artes escénicas y musicales (con o sin asistencia de espectadores: SI, HASTA 10

PERSONAS.

Se solicita a toda la población el máximo cuidado ante la situación que atravesamos, “EL

CONTAGIO HOY ES RIESGO PARA LA VIDA”.