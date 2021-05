Tibiletti: «en Las Flores ya se ha vacunado a mas del 50% de la población anotada»

El Secretario de Salud de la Municipalidad de Las Flores, Dr. Juan Tibiletti, informó que en nuestro Partido ya se ha vacunado a mas del 50% de la población anotada en el Vacunate, el Plan provincial público, gratuito y optativo contra COVID-19.

Hasta estos días hay alrededor de 10 mil florenses inscriptos y ya se han colocado mas de 5000 dosis.

En los últimos partes municipales de prensa no sólo se comunicó la llegada de 1900 vacunas (entre la semana pasada y ésta: 1100 dosis de Sputnik V y 800 segundas dosis de Sinopharm) sino también se les pidió a aquellos mayores de 60 pre inscriptos y que aún no recibieron su turno que se acerquen al vacunatorio del Club Juventud Unida para corroborar que todos los datos ingresados en el momento de anotarse, estén correctos.

Asimismo, se pidió a la comunidad – mayores de 18 años – que se siga inscribiendo en la campaña a través de la Pagina Web https://vacunatepba.gba.gob.ar/, de la App o en el mismo centro de vacunación local.

Tibiletti señaló que lógicamente hay muchos vecinos que están anotados, pero por una cuestión de prioridad, no se les han asignado los turnos. Primero se otorgan a mayores de 60 años y de 70 años y a los grupos etarios que presentan factores de riesgo.

“Hay que estimular que la gente se anote y se anote porque hemos tenido casos que estos días se han internado en Clínica o hay gente con COVID mayores de 60 años que no se han dado la vacuna porque no han querido o porque pensaban que no iba a ser buena, cuando podían haber estado vacunados”, aseguró el Secretario.