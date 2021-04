Descubrimiento de placa por el «Día de la Memoria» en el Hospital

Como cierre de la numerosa cantidad de actividades que se desarrollaron en Las Flores en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, hoy fue descubierta una placa en el pasillo de ingreso al Hospital local.

Tanto el Director Ejecutivo del nosocomio, Dr. Mauricio Alejandro, como Cecilia Bugatti, Jefa de la Agencia PAMI – Las Flores, que fueron los encargados del descubrimiento, coincidieron en destacar estas acciones que promueven la información y la reflexión acerca de situaciones que no deben reiterarse nunca más en nuestra patria, tal como reza la frase inmortalizada en la placa pronunciada por el ex presidente Néstor C. Kirchner.

Fuente: Prensa HZGLF