Alberto Gelené: «no me temblaría el pulso en dejar a Blanstein como Intendente, vaya donde me vaya»

En la charla que compartió en la mañana de este miércoles en Play Radios, el Intendente Alberto Gelené contestó a la pregunta sobre la posibilidad de ser candidato a Senador en las Elecciones Legislativas de este 2021.

La respuesta espontánea fue: ¡Ojalá!

A eso agregó: “Estamos trabajando, construyendo un equipo muy importante por eso yo estoy tranquilo si tengo que en algún momento otra responsabilidad, está Fabián (Blanstein) junto a mí, Emil (Gelené) acompañándome en toda la gestión política”.

En este marco dijo que está en una situación en la que hace todo lo posible por la ciudad como Intendente, como vecino e incluso lo haría desde cualquier lugar que le toque.

No pensó volver a ser intendente, de hecho en 2015 no se presentó porque consideraba que ya había cumplido una etapa importante, pero hoy está con el mismo entusiasmo de siempre, haciendo lo mas que puede y formando cuadros y dándole esa impronta que tiene que tener la ciudad y que no se debe perder. “No nos dejemos engañar después por cantos de sirena, veamos lo que realmente es positivo y trascendente para la ciudad”, subrayó.

Hubo una situación por la que volvió a ser candidato a intendente, fundamentalmente por el pedido de los vecinos, de mucha gente, de muchos compañeros y también de gente que está en lugares nacionales y provinciales que por ahí en algún momento pueden requerir de su presencia como funcionario en algún lugar o como candidato legislativo como puede ser en estas circunstancias.

A esta posibilidad, expresó, no la “esquiva” porque en este tiempo que esta ahora no pensaba estarlo y ni siquiera dejó de lado su jubilación que tenía a través de su carrera administrativa porque, se recuerda, no está cobrando sueldo en la municipalidad, solo trabaja por el municipio, por su pueblo y así va a estar en cualquier otro lugar.

“Siempre voy a estar pensando en Las Flores desde donde esté”, aseveró.

En este sentido además expresó que no le va a temblar el pulso en dejar a Blanstein como Intendente, por el contrario, lo apoyó cuando fue el candidato a jefe comunal por el espacio y por eso es el Presidente del Concejo Deliberante, en la elección fue su primer candidato a concejal, por eso es quien lo reemplaza en cada momento que no está y quien trabaja a la par suya con mucha vocación, con gran dedicación, con la honestidad que lo caracteriza.

“Estaría super tranquilo yendo al lugar que sea aunque no fuera nada, ni legislador, ni funcionario y tuviera que volver a mi trabajo profesional privado que me encanta y que de hecho le he relegado una parte importante en tiempo”, indicó y añadió: “Lo haría totalmente tranquilo que Fabián estuviera al frente y acompañándolo al lado, sin ningún cargo, sin nada, desde el llano como vecino”.