Se pidieron mas de 554.000 litros de café via PedidosYa en 2020

Las bebidas son uno de los productos que más popularidad tuvieron durante el año pasado, teniendo en cuenta que fue el momento cúspide a la pandemia de coronavirus. Es que ante las restricciones, las personas se vieron obligadas a recurrir al delivery, pero también los negocios, que ante la imposibilidad de abrir las puertas para recibir a los clientes, optaron por recurrir a la entrega como una forma de salvarse.

Es que la pandemia obligó a muchísimos locales a cerrar las puertas, particularmente ante la imposibilidad de lograr adaptarse a estos nuevos métodos de venta. Esto implicó el cierre de más de 90 mil locales en todo el país, la mayoría de ellos del rubro gastronómico, que continuaron pagando las altas expensas del sector, así como alquileres y otros gastos fijos que no lograron solventar.

A esto se le sumó las restricciones a la circulación, que hicieron completamente imposible que los restaurantes abrieran, o incluso ofrecieran otros métodos de compra como el take away. Fue entonces que el delivery empezó a brillar como una de las mejores soluciones para la mayoría de estos negocios, en particular los gastronómicos, que encontraron en las entregas una panacea para pasar la pandemia.

El boom del café

Esta bebida, que está teniendo su boom a nivel internacional por sus aportes y beneficios, fue una de las más pedidas en 2020 según los datos que provistos por la firma PedidosYa. De acuerdo a estas estadísticas, en Argentina se pidieron 554.656 litros de café durante el año pasado, una cifra que marca el crecimiento del consumo de la bebida en nuestro país.

Esto llevó a que grandes cadenas como Café Martínez se sumen a esta tendencia, permitiendo realizar delivery de café mediante la plataforma web de PedidosYa. Es para muchos una increíble noticia que recibirán con los brazos abiertos, ya que muchas personas están optando por el café como su bebida favorita a la hora de comenzar la mañana.

Tanto es así que incluso algunas grandes cadenas de producción de leche están sumando productos con cafeína entre sus ofertas, como una forma de buscar llegar este mercado que no para de crecer. Claro que además, en un contexto de pandemia, la gente también elige cuidarse más de salir, por lo que contar con la posibilidad de comprar un producto listo para consumir, o bien pedir delivery de café, será una muy buena opción para más de uno.

Las cifras de nuestro país son relativamente pequeñas considerando los mayores consumidores de café del mundo, como por ejemplo son los finlandeses, país donde cada persona consume alrededor de 11,5 kilos de café al año. Este impresionante dato representa alrededor de 3 tazas por día.

El podio de los grandes consumidores de café se completa con Noruega en segundo lugar, donde se consumen alrededor de 2 tazas por día, representando casi 10 kilos de café por persona al año. Un dato característico de este país, es que los noruegos prefieren tomar el café bien cargado, más que en cualquier otro país. Por último, en tercer lugar llega Islandia, donde el consumo alcanza los 9 kilos por persona al año, lo que significan unas 1,5 tazas al día.