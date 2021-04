ANSES confunde con información incompleta

ANSES (Central) sigue informando a medias y MAL al no especificar que el refuerzo de $15.000 pesos es solo para 35 distritos del AMBA y no para todo el país. Una nueva demostración que en Capital Federal siguen creyendo que casi no hay vida después de la General Paz y otra demostración del pésimo sistema de comunicación con que cuentan éste y otros organismos estatales.

Mientras tanto a los medios y a las oficinas del interior nos llueven preguntas ya que se generan confusiones con comunicados como éste (abajo):

Recordamos que en la mañana de hoy, a raíz de los comentarios realizados en el programa «Frecuencia Personal» de nuestra radio, la oficina local emitió un comunicado aclarando que éste refuerzo no alcanza a los beneficiarios de Las Flores.