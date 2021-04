Mañana vuelve el Fútbol de Primera

Con muy limitada cantidad de espectadores (solo 20 por equipo), dará comienzo mañana el torneo de fútbol de primera división en Las Flores.

La fecha completa se jugará en el estadio de Ferrocarril Roca y con intervalos entre partidos para el recambio de equipos y público. En ésta primera jornada los encuentros serán los siguientes:

Ferrocarril Roca vs Juventud Unida…………. 11.30hs

El Hollin vs Asoc. Juvenil Barrio Traut……… 13,30hs

Atlético Las Flores vs Juventud Deportiva… 15.30hs

Libre: El Taladro

Recordamos que también inician los torneos de reserva, inferiores y fútbol femenino.