Créditos UVA: enorme preocupación de vecinos florenses agrupados por el aumento desmedido de las cuotas

Vecinos de Las Flores también se unieron preocupados por los aumentos desmedidos de las cuotas de los Créditos UVA, tanto hipotecarios como de automotores.

Víctor Álvarez es integrante del grupo de autoconvocados que fueron afectados por la relación del precio de los préstamos con el índice de inflación.

A modo de ejemplo especificó que en su caso tomó el plan en el año 2015 pagando una cuota de $4000 y hoy recibe una notificación del Banco donde se le informa que la cuota es de 16 mil pesos. En su momento lo que sacó fueron $280.000 pero de acuerdo a los números, ahora debe casi $600.000, mas de lo que sacó y aun habiendo pagado muchas cuotas.

“Se ha ido todo por las nubes y la verdad que la situación que nos ha hecho en la economía del hogar a cada uno de nosotros que hemos sacado este préstamo con toda confianza, porque uno siempre deposita la confianza en la autoridad, en el país, en el Banco, nunca pasó lo que está pasando ahora”, remarcó.

No solo se va agrandando la deuda, sino que además el capital es poco porque no aumenta, lo que sube es el UVA entonces no se regulariza nunca.