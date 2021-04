Éste fin de semana comienza el Fútbol Oficial

La Liga de Fútbol informó que esta noche en reunión con los delegados de los clubes afiliados se decidió este fin de semana dar inicio al Torneo Oficial de Fútbol. Y en cuanto al Fútbol femenino se decidirá mañana aunque las versiones indican que también daría comienzo.

La información no deja de sorprender, ya que el fin de semana pasado argumentaron la suspensión debido a la situación sanitaria y no sólo no ha habido cambios sino que hay mas casos activos y se han multiplicado las ocupaciones de camas UTI en nuestro Hospital.