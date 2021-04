Hoy sábado Las Flores fue ratificada en FASE 4

A través del boletín oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires dado a conocer en el día de hoy, se reafirmó que LAS FLORES se encuentra en FASE 4 al igual que otros 64 municipios.

También se conoció que 27 distritos están en Fase 3 (entre ellos Azul, Monte, Rauch, Cañuelas, Tandil y Olavarria); y bajaron a 35 municipios a Fase 2 (La Plata por ejemplo).

Las disposiciones emanadas desde la provincia indican para quienes se encuentran en fase 4 lo siguiente:

«En los municipios incluidos en FASE 4 con el objetivo de proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan favorecer la circulación del virus COVID-19, se establecen las siguientes restricciones horarias:

a) Las actividades comerciales de carácter general no podrán desarrollarse entre las CERO (0) horas y las SEIS (6) horas de cada día.

b) Las personas no podrán circular entre las CERO (0) horas y las SEIS (6) horas de cada día y no podrá desarrollarse en ese horario ninguna actividad.»