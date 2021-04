Canosa anunció la apertura de su local partidario: «Espacio para el diálogo»

En la charla que compartió con nuestra emisora, el ex Intendente Ramón Canosa también habló sobre su rol como referente político en la Quinta Sección Electoral de la línea liderada por Emilio Monzó y sobre el espacio partidario en el que comenzará a trabajar en nuestra localidad.

También habló sobre el papel de la Unión Cívica Radical y su relación con Federico “Luky” Alejandro; entre muchos otros temas.

En el marco de un cambio en el sistema político que, como considera, está “fracasando”, especificó que el desafió desde la línea que están llevando adelante con Monzó es trabajar con aquellas personas que no están ni de un lado ni del otro y se “cansó de la grieta”.

Desde el espacio se propone un cambio en el sistema, la unificación de los procesos electorales, y en eso modificar la Constitución de la Provincia porque la pandemia demostró que la unidad geográfica del AMBA debería trabajar por un lado y para el interior legislar distinto, justamente por las diferencias demográficas, económicas que hay en estas jurisdicciones dado que en las idiosincrasias también hay variaciones.

También es necesario un ordenamiento porque la Sección Electoral es la Quinta, la Región Sanitaria es la novena, catastralmente es la zona 12, judicialmente la región es otra que tampoco concuerda.

“Hagamos nosotros el primer esfuerzo como dirigencia política”, señaló Canosa quien además añadió que por eso creen que es necesario el camino del dialogo que transitan junto a Monzó que lo demuestra con hechos, con la relación con muchos dirigentes del país, de distintos grupos políticos porque siempre va a ser mucho mas fácil trabajar con alguien que piense igual.

Este partido del dialogo es la herramienta con la que cuenta el espacio para competir en las elecciones de medio término, si lo habilitan desde Juntos por el Cambio para que sea la gente la que elija a los candidatos en las PASO, si es que se realizan.

UCR

La Unión Cívica Radical ha dado a entender que es tiempo de que sea su espacio quien conduzca el Frente.

Canosa dijo que, con el mayor respeto que merece el partido centenerio radical, no considera que tenga que existir esa imposición de que sean ellos quienes tengan que liderar una coalición.

Expresó que tampoco Juntos por el Cambio no tiene un líder, como lo es Cristina Fernández de Kirchner en el Frente de Todos. Ni Macri lo es, fue un ex presidente y eso no garantiza que sea un líder político.

“Tienen el deseo, pero eso lo tiene que decir la gente, no los referentes o los espacios. No hay que tenerle miedo a las PASO; es lo más saludable, lo mas demócrata”, subrayó.

Local partidario

El dirigente anunció de manera exclusiva en Play Radios la apertura de un local partidario que llevará el nombre de “Espacio para el dialogo” (EPD). Estará ubicado en Av. Del Carmen entre Av. Sarmiento y Las Heras y funcionará justamente para dialogar, no tanto como unidad básica o comité.

Por otra parte enfatizó que seguirá en la política hasta el momento personal en el que sienta que no tenga que estar mas o cuando la gente no me acompañe, no cuando algún dirigente le moleste o cuestione su participación.

De igual modo, especificó que hoy no tengo nombres de las personas que lo acompañarían en un futuro en alguna lista o alguna postulación, tiene un esquema de gente que lo acompaña, algunos que hace años vienen trabajando, y otras personas nuevas. La idea es abrirle las puertas para dialogar a aquel que no encuentra su lugar, sea la ideología que sea; principalmente alentar a la juventud, y a distintos sectores.

En el ultimo tramo, el ex Intendente contó cómo es la relación con el actual concejal Federico “Luky” Alejandro.

También remarcó que mas allá de lo que se comunique a los medios – en el marco de acuerdos o no respecto a decisiones por la pandemia -, es necesario que los espacios lo planteen donde lo tengan que plantear, ante el Ejecutivo para poder ir determinando en conjunto.