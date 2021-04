Marta Scaroni – CAMPEONA ARGENTINA DE CICLISMO: «es un sueño para mi»

La florense Marta Scaroni se coronó Campeona Argentina de Ciclismo en la disciplina Contrarreloj Individual categoría Damas Mayores de 50.

La competencia se realizó ayer en Junín.

“Es un sueño para mí”, aseguró la deportista en dialogo con Play Radios. Además, relató que en la General resultó 4ª y que fueron 14 las chicas de la misma categoría que largaron todas juntas.

Marta fue recibida en horas de la noche por el Intendente Alberto Gelené y otras autoridades y por varias personas que festejaron junto a ella el logro. “No me lo esperaba. Es todo tan raro, tan especial para mí, lo estoy viviendo de una manera tan especial en este tiempo que no me salen las palabras”, afirmó.