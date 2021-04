Tibiletti: «al día sabado teníamos 9000 inscriptos en Vacunate; ya llevamos vacunado un 25% de la población inscripta»

En nuestra ciudad se colocarán otras 1350 dosis de primeras dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus.

Las mismas se aplicarán miércoles, jueves y viernes en el Centro que continúa funcionando, por estos días, en la Escuela 21. La recibirán adultos mayores de 70 años que se han inscripto y que recibieron las notificaciones correspondientes. ge

Con esta etapa, tal como calculó el Secretario de Salud de la Municipalidad de Las Flores, Dr. Juan Tibiletti, tendrían que estar vacunadas todas las personas mayores de 70 años que se han inscripto en el Plan de Vacunación – porque se recuerda que no es obligatorio y si no se han anotado, lógicamente, no van a recibir la notificación -.

En Las Flores actualmente, al sábado, había 9000 inscriptos en el Plan Vacunate. De esos, un poco más de 4000 son mayores de 60 años, con lo que ya se ha vacunado a un 25% mas o menos de la población inscripta y con estas dosis se llegaría a casi un 50% de los ciudadanos inscriptos. «Es un número bastante elevado», afirmó.

Tibiletti subrayó que es fundamental estar inscripto para poder ser vacunado. En el puesto de la Escuela 21 incluso se continúa inscribiendo y los agentes realizan algunos llamados para ver si quieren anotarse.