Tibiletti: «tenemos el 12% de la población vacunada en Las Flores, estamos esperando a ver si recibimos mas dosis»

El Secretario de Salud de la Municipalidad de Las Flores, Dr. Juan Tibiletti, comentó cómo se desarrolla el Plan de Vacunación contra el COVID-19 en nuestro distrito.

Hace varios días que no ha habido información de que se hayan recibido vacunas. En este marco el funcionario señaló que es algo que no solamente pasa acá sino en toda la región porque no han llegado dosis a ninguna de las localidades vecinas.

Especificó que: “habíamos recibido una cantidad de vacunas, por ahí comparativamente con ciudades de mucha población de habitantes, desfasada de acuerdo a la cantidad de gente que vive acá”.

Asimismo, detalló que en Las Flores se cuenta con un 12% de la comunidad vacunada y eso generó que ciudades grandes del interior bonaerense protestarán porque tenían menos del 10%, entonces se trató de equiparar y darle importancia a esos conglomerados de gente y distribuir mas dosis a esos lugares, caso Olavarría y Azul.

Las autoridades esperan a ver qué es lo que pasa con esta nueva llegada de cargamentos y si en algún momento se envían mas a nuestro distrito. Hasta el momento no hay información precisa de cuando será.

Tibiletti agregó que ahora con la confirmación de que la Sinopharm, la vacuna de la Republica de China, ya es apta para mayores de 60, seguramente se reciban mas unidades y se va a proceder a inmunizar al personal de seguridad que resta y a ese grupo etario, principalmente a los mayores de 70 años dado que todavía quedan muchos de ese rango sin vacunar en nuestra comunidad y así de esa manera continuar con aquellas personas con mas factores de riesgo.