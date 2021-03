Dr. Tibiletti, Secr. de Salud: «la preocupación es alta por lo que se viene»

“Preocupación alta por lo que se viene. No podemos decir que es ahora, actualmente en la ciudad, pero si que estamos teniendo todos los días muchos casos y la verdad que estar en 27, 28 casos activos en estos días si nos preocupa porque queríamos frenar un poco”.

Así lo manifestó el Secretario de Salud del municipio local, Dr. Juan Tibiletti, quien además señaló que la realidad es que están apareciendo muchos casos nuevos, no tantos contactos estrechos como se venían registrando la semana pasada, así que probablemente empiecen a subir los casos en la ciudad, como están subiendo en todas las Provincias.

El funcionario aseguró que eso le preocupa tanto como que muchos “se han olvidado”, por la vacuna, por el cansancio, de tener muy presentes los cuidados porque es realmente «bravo» lo que se viene.

En este marco también alarma porque todavía no empezaron los fríos fuertes y ya se están dando muchos casos y esta segunda ola “nos puede agarrar mal parados”.

Ante esto el Secretario expresó que es importante la posibilidad de reducir el horario de la nocturnidad para “ver cómo se van comportando los casos”; mas que nada porque la realidad es se siguen haciendo fiestas o juntadas clandestinas y ante esta situación realmente va a ser una preocupación.

Asimismo, subrayó que es necesario seguir tomando conciencia de manera individual y ante cualquier síntoma, por más mínimo que se crea que es, es preferible que la persona se quede en su casa, no asista al trabajo, no se junte con otras personas, no asista a encuentros o fiestas para tratar de evitar contagios en caso de que sea coronavirus.