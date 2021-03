Atacaron con huevos la casa de Gladis D’Alessandro: «no voy a parar, si es lo que intentan»

Gladis D’Alessandro, compañera de Carlos Labolita, desaparecido por la dictadura cívico-militar-eclesiástica, denunció que anoche tiraron huevos en su casa.

Se anotició del repudiable hecho en la mañana de hoy, lunes 29, cuando salió de su vivienda y notó como pegada la puerta, sin entender lo que sucedía.

“Son los mismos de siempre, los que andan destilando odio por todos lados; no tengo ninguna duda. La visita (de Kicillof, Cristina y Máximo Kirchner, además de otros funcionarios) y lo que hemos logrado en este tiempo a pesar de la pandemia, les molesta”, aseguró.

Agregó que además es lo que han generado los que destruyeron el país en 4 años, porque “son los mismos” y que lo dice porque después tienen esa hipocresía de presentarse en los lugares que ellos mismos quisieron destruir. “Lo que han generado en la gente es grave y van a ser los responsables siempre de esto”, subrayó.

La referente del Espacio para la Memoria, refuncionalizado recientemente, y de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, hizo la denuncia pública. No realizó una denuncia formal porque, como indicó, no le preocupa demasiado porque ya sabe con qué gente funciona, conoce el pueblo y sostiene que esto lo han generado siempre, no le extraña que lo hagan».

No escuchó ruidos por la noche dado que, como referenció, hace 45 años que toma pastillas para dormir. Por otra parte, comentó que no conoce si hay cámaras en la zona, no alcanzó a preguntar y no sabe tampoco si algún vecino tiene.

Con este acontecimiento, viene a la memoria el hecho similar que se vivió varios años atrás en la casa del Intendente Gelené. Gladis manifestó que no tiene duda que son los mismos y que no entiende cómo pueden vivir con ese odio adentro, que no les cree nada, que generaron esto que están generando, que tienen toda la responsabilidad de lo que ha pasado, algo que sostiene y de lo que se hace cargo porque vivió “en carne propia” todo lo que hicieron.

Por estos días, no ha recibido otras cuestiones agresivas hacia su persona, solo alguna mirada, pero es algo que realmente no le preocupa porque particularmente ella sabe bien lo que hace, donde se ha movido, cómo se mueve y no tiene nada que esconder, no anda ni ha andado haciendo este tipo de cosas, a pesar de lo que le pasó, de lo que vivió y por lo que tanto lucha.

“Tampoco voy a parar, si es lo que intentan”, aseveró.

En este marco agradeció a todos por el apoyo y por hacer posible que durante los 4 años de la gestión anterior – donde se defenestraron las políticas de Derechos Humanos y donde se intentó hacer desaparecer a las organizaciones que luchan por esta causa – el Espacio para la Memoria se haya podido mantener.