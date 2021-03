Vacuna SINOPHARM autorizada para mayores de 60 años

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, comunicó la esperanzadora noticia, luego de que la ANMAT recomendara el uso de esa vacuna. “De esta forma, la vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo”, aseguraron desde el ministerio de Salud que dirige Vizzotti.