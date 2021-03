Dolor en General Belgrano, falleció el periodista Mauro Zabalza

QUERIDO MAURO… «yo soy un florense mas, nunca me olvido de donde vine, pero General Belgrano me dio todo», eso siempre lo repetías y fue lo primero que me dijiste cuando llegué a tu ciudad hace mas de 10 años con la intención de comprar Cadena Music, una radio «amiga» de tu querida «RIO» y con la que compartimos hasta transmisiones conjuntas. No había vez que no nos encontráramos (que no era seguido) que no aprovecharas para preguntarme por tu gente «de acá, de Las Flores» tu familia, tus amigos, y con algunos volverán ahora a fundirse en un abrazo allá arriba.

Es tanto lo que hiciste, lo que diste, que nos queda la sensación que aún faltaba mas y te fuiste pronto.. tal vez no sea así, tal vez uno sea egoísta en algún punto. Q.E.P.D Maestro!! Una luz de aire y un micrófono siempre guiarán tu camino.

Flavio Perez

NOTA DE REDACCIÓN: falleció hoy el periodista Mauro Zabalza, se encontraba internado en La Plata y su estado de salud era muy delicado. Mauro era conocido como el «Padre de la radiofonía belgranense».