Patricia Aboy, «en el hospital me salvaron la vida»

La conocida cantante de grupo Décadas, Patricia Aboy de Pier acaba de superar con éxito al coronavirus, un caso bien conocido y seguido por todos por tratarse de una querida familia de artistas florenses.

Charlamos con ella y nos dijo entre otras cosas…

«Me siento bien, me tengo que cuidar mucho y sigo encerrada en casa»… «estoy mas tranquila, nunca esperé estar internada en terapia intensiva, no puedo hacer nada porque me tengo que cuidar mucho»…. «lo primero que quiero agradecer es la atención en el Hospital, es maravillosa».

Ante nuestra consulta directa Patricia aseveró que «en el Hospital me salvaron la vida y por eso estoy tan agradecida».