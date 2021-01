El Intendente Interino Fabian Blanstein dio positivo para COVID-19

Desde la Dirección de Comunicación de la Municipalidad de Las Flores se informó que a raíz de un caso positivo por Covid-19 de un conviviente, se debió hisopar al Intendente Interino, Prof. Fabián Blanstein, hoy por la tarde, por precaución, de acuerdo a la función pública que lleva adelante.

El hisopado de Fabian arrojó un resultado positivo para Covid-19, por lo cual se deberá aislar.

De todos modos, por el momento, se encuentra en buen estado de salud y sin ningún síntoma por lo que continuará trabajando desde su hogar.

En este marco vale aclarar que si bien el Jefe Comunal había sido vacunado con la primera dosis de la Vacuna Sputnik V, se sabe que los anticuerpos se generarían a partir del día 20 posterior a la aplicación.

El Intendente Interino comunicó la noticia a través de su cuenta de Facebook:

Les quiero contar que soy positivo para Covid-19. Hoy por la tarde hisoparon a mi esposa, y luego que ella diera positivo, al realizarme un hisopado a mi más tarde, obtuve el mismo resultado.

La verdad es que, a pesar de sentirme muy bien y estar sin síntomas, me hubiera gustado que no pase en un momento tan constructivo que estamos transitando. Me toca ocupar el lugar de Intendente Interino, y bajo esta grandísima responsabilidad teníamos proyectados muchísimos avances y recorridas para estas semanas. Nos encontramos trabajando en contacto con funcionarios y con sus respectivos equipos de manera muy activa, presentando y comenzando nuevas obras y actividades para nuestra ciudad.

Pero es un momento en que la salud debe estar por sobre todas las cosas, y deberé continuar trabajando desde casa para poder cuidar a mi familia y compañeros de trabajo.

Tengamos Respeto-Solidaridad-Conciencia.

Estemos muy unidos. Nos necesitamos unos a otros. Lamentablemente por este virus hemos perdido personas muy queridas, lo cual nos causa mucho dolor.

Saludos para todos, cuidémonos mucho!