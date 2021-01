«Tomen conciencia»: el discurso de un policía que se volvió viral

Un agente advirtió por el relajamiento en las medidas contra el coronavirus «especialmente en el transporte público, que es el peor lugar de contagio».

El discurso de un policía a bordo de una formación del tren Sarmiento se volvió viral, por lo sencillo y contundente de sus palabras al reclamarles a los pasajeros que usen tapabocas: «Tomen conciencia de lo que está pasando».

«Por favor les pido que se coloquen bien el barbijo, como corresponde», arrancó el efectivo de la Policía Federal en la formación del tren Sarmiento mientras lo grababa un pasajero. Luego advirtió: «A la persona que no lo tenga colocado la voy a bajar de la formación, sea blanco, amarillo, negro, violeta, de la raza que sea. Sea mujer, sea hombre, no me interesa».

En este último sentido, agregó: «Si a esa persona que le digo que se coloque el barbijo no lo hace y no le interesa el otro, le voy a enseñar a que se interese por el otro”. Entonces reclamó algo que repitió al final de su discurso: “Por favor empiecen a tomar conciencia de lo que está pasando».

El efectivo de la Policía Federal se mostró molesto por el relajamiento en los cuidados contra el coronavirus, con especial énfasis en lo que ocurre en locaciones como el tren Sarmiento: «Empiecen a mostrar colaboración, especialmente en el transporte publico que es el peor lugar de contagio».

«Cuando subo a las formaciones hasta abro las ventanas, ustedes no lo hacen», manifestó. «De esto se van a acordar de mi dentro de un mes o mes y pico cuando llegue la segunda ola, espero que llegue. Y especialmente a los jóvenes: no se vayan a cualquier lado, piensen en sus padres y en sus abuelos porque se van a divertir dos minutos y van a terminar con mucha suerte con respirador artificial», apuntó.

Fuente: Minuto Uno